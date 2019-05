Julija Szkripal árulja moszkvai otthonát

Árulja moszkvai otthonát az elmúlt évek tán legdurvább orosz kémakciója, a salisbury-i vegyi támadás egyik áldozata. Julija Szkripal, az átállt orosz kém, Szergej Szkripal lánya autóját már eladta, és kutyájának is gazdát keres, jelentette az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ unokatestvérére, Viktoria Szkripalra hivatkozva.

Julija Szkripal. Fotó: DYLAN MARTINEZ/AFP

"Julija Szkripal nem tervezi, hogy hazatérjen Oroszországba, eladó a kétszobás lakása. Vevőt keresnek, ez nem titok. Egy barátját hatalmazta fel a lakás eladására, a közösségi médiában tartják egymással a kapcsolatot" . mondta Viktoria Szkripal.

Azt is elárulta, hogy a lakás egy sarokházban van Moszkva északnyugati részén, a Davidkovszkaja utcában. És még azt is, hogy Julija Nuar nevű fekete keverék kutyájának is gazdát keres.

Viktoria szoros kapcsolatban áll a megmérgezett kémmel és családjával, Szkripal emigrálása óta ő vigyáz az exkém 90 éves édesanyjára. (Via TASZSZ)