Elkapták a rendőrök a táti plébános támadóját

A rendőrök őrizetbe vettek azt az 52 éves férfit, akit a táti plébános kirablásával gyanúsítanak.

A rendőrség közleménye szerint a gyanúsított, P. László szombat délelőtt délelőtt egy Nyergesújfaluhoz közel eső település plébániájára csöngetett be. Oda ekkor nem ment be, de a plébánostól pénzt kért ételre. Miután azt megkapta távozott.

Egy óra múlva azonban visszament, és ekkor már be is ment az ingatlanba. Újra ételt kért, amit a plébános összecsomagolva át is adott neki, de az 52 éves férfi az étel mellé még pénzt is követelt. A pap megijedt és ezért további összeget adott át.