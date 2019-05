Ki akarták rabolni a táti plébánost

A Szemlélek vallási híroldal szerint az elkövető azt mondta, gyónni akar, ezért engedte be a plébániára Kardos Mihály plébános. Az épületbe a blog szerint sokan csöngetnek be, a többség kéregetéssel, de az atya jó okkal nem engedi be őket. A hétvégi támadó viszont azt mondta, gyónni akar, és meg is gyónt, ezután kezdte csak fenyegetni az idős papot, akinél csak egy kisebb összeg volt.



A rabló azonban fenyegetőzni kezdett, azt mondta, megkötözi a papot, ha nem ad több pénzt.

Kardos Mihály közlése szerint erre azért nem került sor, mert sikerült kijutnia az épületből, ám a támadó utánarohant, dulakodásba kezdtek. Segélykiáltásai miatt a helyiek értesítették a rendőrséget, így sikerült a rablást meghiúsítani. A megtámadott pap kisebb sérüléseket szenvedett, de végül – saját szavai alapján – nem rabolták ki - írja a Szemlélek.

A rendőrség által adott személyleírás szerint egy 40-50 év közötti, ősz hajú férfi a tettes, aki farmernadrágot és dzsekit viselt, és barna táska volt nála.