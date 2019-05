Ne felejtsék otthon az esernyőt

Jó reggelt kívánok, jó kis zuhé volt az éjjel! Én mintha egy pergődobban aludtam volna. No sebaj, kora hajnalban csodálatosan tiszta volt a levegő.

Ha valaki netán lemaradt volna róla az éjszaka, ne bánkódjon. Napközben is lesz elég zápor, a meteorológia előrejelzése szerint több hullámban érkeznek majd a záporok, a Dunántúlon még zivatarok is előfordulhatnak. Ezek környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek.

Délelőtt országszerte csapadékos, enyhe időnk lesz. A keleti határvidéken már ekkor elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 20 fokot a hőmérséklet, de a leghidegebb vidékeken se lesz kevesebb 15-nél.

Délután már napsütésre is számíthatunk, már amikor éppen nem szakad az eső. Ekkor már a hűvösebb nyugati részeken is 19-20 fok lesz, az ország nagy részén ennél is melegebb. Az este is enyhe lesz, és addigra már az esőzés is alábbhagy.