Orbán Viktornak már tényleg mindenről ugyanaz jut az eszébe

Orbán Viktor hétfőn Zalaegerszegen járt, ahol átadhatta a ZalaZone járműipari tesztpálya első ütemét. A miniszterelnök az alkalmat megragadva beszédet is mondott. Mint kiderült, a miniszterelnöknek még erről, egy aszfaltcsíkról is az jutott az eszébe, hogy meg kell őrizni az identitásunkat és meg kell védeni az ország határait. Ehhez még hozzátette, hogy a pénzügyi és a "migrációs válság", valamint a Brexit tapasztalataiból ő arra következtetett, hogy "ha nem figyelünk oda, ha nem választunk megfelelő vezetőket, ha nem hozunk jó döntéseket, ha nem teszünk bátor lépéseket, akkor Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet". (Via MTI)