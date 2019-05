A fideszes Kriza Ákost nem zavarja, hogy pereket buknak, a miskolci önkormányzat folytatni fogja a romák vegzálását, legfeljebb fizet miatta

Miután a TASZ és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda jogerősen megnyerte a pert, amit a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottak, Kriza Ákos fideszes polgármester nyilatkozott az ügyben a Pesti Srácoknak.

Kriza Ákos (Fidesz)

Kriza azt mondta: „Ahogy eddig, úgy ezt továbbra is mi, itt Miskolcon, miskolciak saját hatáskörben fogjuk eldönteni, ha a TASZ és a Másság Alapítvány a feje tetejére áll is. Ezt ők kifogásolhatják, perelhetnek, ha kell, a büntetést ki is fizetjük, ahogy eddig is tettük, de nem a TASZ és főleg nem a Másság Alapítvány fogja megmondani, hogy mit kell tenni Miskolcon a közbiztonság érdekében.”

Hogy a Másság Alapítványt miért emlegette Kriza, az a Pesti Srácok cikkéből nem derült ki. A per hátteréről itt írtunk.