Toroczkaiék helyett a rendőrség tartott erődemonstrációt Törökszentmiklóson

Előzetesen nagy feszültség volt körülötte, de nagyobb atrocitás nélkül ért véget az a demonstráció, amit a Mi Hazánk mozgalom szervezett Törökszentmiklósra a Betyársereggel, és egykor szebb napokat látott szövetségeseivel, a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal közösen.

Fotó: Ács Dániel

Ez volt az a demonstráció, amit Toroczkai Lászlóék azért hirdettek meg, mert egy férfi néhány héten belül többször is összevert embereket a városban minden előzmény nélkül. Egy trafikban két embert is súlyosan megvert ok nélkül, az esetről videó is készült. A második támadás után a rendőrség őrizetbe vette a férfit, az viszont komoly felháborodást váltott ki, hogy az első eset után szabadlábon maradt, így újabb embereket is bántalmazhatott. Toroczkaiék pedig cigányterrort emlegetve vonulást terveztek a helyi romatelepre. Ezt a rendőrség nem engedélyezte, de végül a város központjában megtarthattak egy nem vonulós demonstráció kedd este.

Fotó: Ács Dániel

A helyszínről Ács Dániel kollégám azt jelentette, hogy az igazi erődemonstrációt nem Toroczkaiék, hanem a rendőrök mutatták be. Néhány száz fő tüntető nézett szembe pár tucat ellentüntetővel (egyebek között a Momentum, Szolidaritás és több roma jogvédő szervezet).

A roma holokauszt áldozataira emlékeztető ellentüntető Fotó: Ács Dániel

A két csoportot a rendőrség elzárta egymástól. A szónoklatok után Toroczkaiék távoztak a helyszínről.

Fotó: Ács Dániel

A demonstrációról lesz videós tudósításunk holnap.