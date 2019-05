Buszos túrát szervezett a határkerítéshez egy fideszes polgármester

Az Index ír arról, hogy Gémes László, Szegvár fideszes polgármestere, a Csongrád megyei közgyűlési képviselő buszos utat szervezett a határkerítéshez. Erről Gémes a közösségi oldalán is beszámolt, egy fotóval együtt:

Fotó: Gémes László

A polgármester a lapnak elmondta, hogy járt korábban a déli határkerítésnél, és annyira érdekesnek találta, hogy elhatározta, civileknek is megmutatja. Egyeztetett a rendőrséggel, majd buszutat szervezett, melyet nyilvánosan nem hirdettek, csak ismerősi körökben. Gémes az utat elmondása szerint saját zsebből fizette.

Beszámolója szerint az út jó hangulatban telt, egy rendőr is kísérte őket, aki válaszolt az ötven résztvevő felmerülő kérdéseire.

Az Index látogatói forrásból is értesült az útról: egy Fidesz-szimpatizánst a helyi pártirodából kerestek meg. Mint tőle megtudták, egyetlen délelőttöt vett igénybe az út, nem kötötték össze más programmal, és korrekt volt a kivezényelt rendőr is, kerülték a direkt politikai megnyilvánulásokat. A beszámoló szerint a rendőr azt is profin kezelte, amikor a keményebb nyugdíjasok arról érdeklődtek,