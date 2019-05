Kami Rita serpa 24-szer is megmászta a Mt. Everestet

Kami Rita serpánál többször senki se járt még a világ legmagasabb hegycsúcsán. Így volt ez már egy hete is, de most újabb rekordot felállítva 24-szer is megmászta a csúcsot. A legújabb rekordját május 21-én kora reggel állította fel, amikor a hagyományos, délkeleti útvonalon jutott fel a hegyre.

Kami Rita először 25 éve, 24 éves korában jutott fel a csúcsra.

Kami Rita serpa, ez a nepáli népcsoport őshonos a magashegyi területeken, így szervezetük nagyon jól alkalmazkodott az oxigénszegény környezethez, amelyhez a hegymászóknak hetekig kell akklimatizálódniuk.

"Nem a rekordokért másztam, csak dolgoztam. Nem is tudtam róla korábban, hogy rekordokat is fel lehet ebben állítani" - nyilatkozta Kami Rita egy hónapja a Hindustan Timesnak. Akkor még csak 22 csúcsmászásnál tartott, igaz, már ez is világrekord volt. Azt is elárulta, hogy egyelőre nem tervez nyugdíjba vonulni, így még tovább javíthat rekordján. (Via ABC News)