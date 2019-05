Porból lettek, biokomposzttá lehetnek Washington államban

Katrina Spade, a Recompose alapítója prezentálja, hogy mi marad egy holttestből a komposztálás után. Washington államban kedden írta alá a kormányzó a törvényt, amely lehetővé teszi a halottak komposztálását. Fotó: Elaine Thompson/AP

Környezetbarát temetkezési módot legalizáltak Washington államban. Az állam kormányzója, Jay Inslee kedden írta alá a holttestek biológiai lebontását engedélyező törvényjavaslatot. A "természetes, organikus redukció" névre keresztelt eljárásban a halottakat nem hamvasztják, hanem komposztálják. A folyamat végeredményeként az elhunytból két talicskányi termőföld lesz.

A hozzátartozók aztán megkaphatják a két talicskányi termőföldet, amit a hamvakhoz hasonlóan akár szét is szórhatnak, táplálva ezzel a termőföldet.

"Ez végre értelmet adhat annak, hogy mi történik a testünkkel a halálunk után" - nyilatkozta a Guardiannek a seattle-i People's Memorial Association, egy gyászsegítő-temetéstervező csoport ügyvezetője.

Az eljárás támogatói szerint az eljárás a hamvasztás és a hagyományos temetés környezetbarát alternatívája lehet. Az előbbi sok széndioxidot termel, az utóbbi során a holttestet vegyszerekkel tömik tele, amelyek aztán a földbe kerülve a talajvizet is szennyezhetik, nem beszélve a szinte elpusztíthatatlan koporsókból, amikben az USA-ban temetik a halottakat. (Via The Guardian)