Törökország kitart amellett, hogy orosz légvédelmi rakétarendszert vásároljon

Egyik ország földjét sem fenyegeti az Ankara által Moszkvától beszerzendő Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer - jelentette szerdán a Habertürk török hírportál Hulusi Akar török védelmi miniszterre hivatkozva.

A tárcavezető rámutatott: Törökország az Sz-400-asokkal nem támadni készül, hanem épp megvédeni légterét az esetleges repülőgépes vagy rakétatámadásoktól.

Az Egyesült Államok és Ankara más NATO-szövetségesei már többször nehezményezték, hogy Törökország orosz rakétarendszert vásárol. Attól tartanak, hogy a NATO hálózatába nem integrálható orosz technológia valódi célja adatgyűjtés a szövetség katonai képességeiről. Az ankarai vezetés pedig minden alkalommal nyomatékosította, hogy nem lép vissza az orosz légelhárító rakéták beszerzésétől. Akar ezzel összhangban ezúttal úgy fogalmazott: a vonatkozó török-orosz megállapodást a felek aláírták, és pont.

Egy amerikai törvény gazdasági szankciókat tesz lehetővé azon országokkal szemben, amelyek orosz vállalatoktól vásárolnak fegyvereket. Ezt alapul véve az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) április elején bejelentette: első lépésként leállította az F-35-ös vadászbombázók törökországi fogadásához és hadrendbe állításához szükséges felszerelések és kézikönyvek szállítását. A Pentagon ugyanakkor akár a száz harci gép eladásáról kötött török-amerikai egyezmény felmondását is kilátásba helyezte, sőt azt is, hogy Törökországot kizárja a fejlesztési programból, amelyben a kezdetek óta részt vesz.

A török védelmi miniszter ezzel kapcsolatban a következő kérdést címezte Washingtonhoz: "szerepel olyan kikötés az F-35-ösökről szóló szerződésben, hogy ha bármely partner Sz-400-ast vesz, akkor kizárják a programból?" Akar hangsúlyozta: Törökország teljesíti minden kötelezettségét, fizeti a fejlesztés ráeső részét, valamint hibátlanul és hiánytalanul elkészíti a közös gyártás keretében rendelt alkatrészeket. A tárcavezető elmondta: novemberben két F-35-ös érkezik a malatyai légitámaszpontra, ahol a tervnek megfelelően folytatódnak a gépek fogadásához szükséges építkezések.

A török védelmi miniszter - anélkül, hogy a részletekre kitért volna - azt is jelezte: Ankara előkészületeket tesz az esetleges amerikai szankciókat illetően.

Akar egyúttal arról is beszámolt, hogy a török haderő katonákat küldött Oroszországba az Sz-400-asokkal kapcsolatos kiképzésre, amely az elkövetkező hónapokban is folytatódni fog. Ezzel párhuzamosan orosz katonák is érkezhetnek Törökországba.

Washington korábban arra is figyelmeztette Ankarát, hogy az orosz fegyverzet beszerzése veszélybe sodorhatja azt a 3,5 milliárd dolláros üzletet, amelynek keretében Törökország amerikai Patriot légtérvédelmi rendszert vásárolna.

Hulusi Akar erre vonatkozóan kiemelte: az amerikai fél a Patriotok árával, technológiai transzferével és közös gyártásával kapcsolatban március végén néhány feltételen módosított, és Ankara dolgozik a válasz megfogalmazásán. A török védelmi tárca vezetője hangot adott azon meglátásának is, hogy szerinte közeledés tapasztalható a témában az Egyesült Államok részéről. Az első Sz-400-as orosz ütegek várhatóan júliusban érkeznek meg Törökországba.