Az első meccsén csodagólt lőtt, máris leigazolta a Videoton

A két pénzes, a többiek költségvetésének többszöröséből működő Nb1-es NER-csapat közül most éppen a Videoton vásárol meg valakit. Méghozzá azt a 18 éves debreceni Zsóri Dánielt, aki a most befejeződött idényben azzal tűnt fel, hogy élete első NB1-es meccsén 81.perces csereként beállva a legvégén ollozós álomgólt lőtt a Fradinak, amivel nyertek is 2-1-re.

Az erdélyi születésű Zsóri ezek után még 12 meccsen játszott az idényben, de ezeken nem volt egyetlen gólja vagy gólpassza sem. A középcsatár a Nemzeti Sport információja szerint nemsokára 4 éves szerződést ír alá a fehérváriakkal.