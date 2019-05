Vajna Tímea sógora: Csak a Fidesz!

„Lehet utálni, de gyerekkorom óta szenvedélyem ez a párt”

- ezt Visváder Tamás, Palácsik Lilla férje, Vajna Tímea sógora vallotta be egy érzelmes instastoryban, túl sok kétséget nem hagyva afelől, hogy Magyarország lázadói közé tartozik, és bátran behúzta az ikszet a jelenleg is kormányzó Fidesz-re a mai EP-választásokon is. A gyengébbek kedvéért néhány narancssárga, családi vállalkozásban készült fánkról készült fotót is mellékelt bátor kiállásához. Visváder Tamás főleg arról ismert, hogy feleségül vette Vajna Tímea húgát, illetve hogy szerepelt egy TV2-s realityben. Korábban szerepelt már az RTL Klub A Konyhafőnök című műsorában, előtte egy pincészetnél dolgozott. Egyszer Ibiza felé tartva posztolt arról, ahogy egy magánrepülőgépen olvasgatja az azóta Magyar Nemzetté lényegült Magyar Időket.

Fotó: Visváder Tamás/Instagram