Tommy Robinson csak 2,2 százalékot kapott az EP-választáson

Nagy-Britanniában az EP-választás hiába hozott nagy sikert a Nigel Farage-féle Brexit pártnak, a tőlük is jobbra álló Tommy Robinson (akinek az igazi neve Stephen Yaxley-Lennon) viszont kínosan leszerepelt Északnyugat-Angliában. A szélsőjobboldali aktivista, aki azt mondta, hogy Connor McGregorként sétál be Brüsszelbe, csak 2,2 százalékot kapott, vagyis nemhogy mandátumot nem kapott, de az 5000 fontos indulási letétet is elbukta.

Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Az eredmények után Tommy Robinson persze az eliteket hibáztatta, amiért az év elején letiltották a közösségi oldalakról, miután erőszakra szólított fel embercsoportok ellen, szélsőséges csoportokat támogatott és másokat zaklatott. (Guardian)