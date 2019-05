A Nika se perimeno pont olyan, mint egy korábbi görög dal, amiben szintén Jorgoszról énekelnek

Miután Delhusa Gjon azzal vádolta meg Pápai Jocit, hogy az idei eurovíziós dalát az ő szerzeménye ihlette, a Bors megírta, hogy egy Manolisz Miciasz nevű görög énekes évekkel korábban, már 1973-ban megírta Delhusa legnagyobb slágerét, az 1979-es Nika se perimenót.

Itt van Delhusa Gjon slágere, a Nika se perimeno:

Ez pedig Manolisz Miciasz dala, a Me lene Giorgo:

Delhusa slágerét hivatalosan Pásztor László, Jakab György és Hatvani Emese írta, a görög dal szerzője, Jorgosz Hacinasziosz nincs feltüntetve.

A Bors megkereste a Magneoton kiadó egyik igazgatóját, Pásztor Lászlót, aki meglepődött a görög dalon, állítja: életében nem járt Görögországban, ahogy Delhusa sem tudott erről a számról. Hatvani Emeséről azt mondta, csak a dalszöveget írta, nem érintett a kérdésben, pedig a Nika se perimenóban is szerepel Jorgosz, ki mindig énekel, Miciasz dalában pedig egy olyan Jorgoszt említenek, aki sosem énekel.

Pásztor szerint is van áthallás a két dalban, „aminek egy ré­sze a speciális hangszer, a buzuki játékmódjából is adódik”, és „valamilyen szinten sikerült beletalálnunk a görög érzés- és hangulatvilágba”. Pásztor így védekezett:

„Annyit tudok hozzáfűzni, hogy éle­tem­ben nagyon sokszor előfordult, hogy éjszaka felriadtam arra, hogy megírtam életem nagy slágerét. Aztán amikor reggel felébredtem, rájöttem, hogy az a nagy sláger egy Coldplay-dal.”

Amúgy Delhusa 1981-ben engedélyezte egy Katevasz nevű görög énekesnek, hogy feldolgozza a számát, de Görögországban akkor nem tűnt fel, hogy plágium történhetett.

Nemrég egyébként a Radiohead is pert indított dallopás miatt, szerintük túlságosan hasonlít Lana Del Rey dala a Creepre – amit egyébként a Radiohead még látványosabban nyúlt le: a Hollies 1974-es számát, a „The Air That I Breathe”-et írták át, velük végül bíróságon egyeztek meg, és a dalt szerző Albert Hammond és Mike Hazlewood azóta a Creep szerzőiként is fel vannak tüntetve. (Bors via Index)