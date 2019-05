Macron pártja szerint semmilyen szövetség nem lehet az Európai Néppárttal, amíg az ki nem rakja a Fideszt

„Semmilyen szövetség nem elképzelhető a Néppárttal addig, míg ki nem teszik pártcsaládjukból a Fideszt.”

Ezt mondta a Köztársaság Lendületben (LREM), a francia elnök pártjának 2. helyezett EP-képviselője, Pascal Canfin a France Inter rádiónak hétfőn – írja az Euronews.

Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

Az Európai Néppárt még mindig a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, de a 2014-es eredményhez képest 7 százalékpontot vesztített, így egyedül képtelen lenne a jelöltjét, Manfred Webert az Európai Bizottság elnöki székébe segíteni.

Kézenfekvő szövetséges lehet a liberális frakció, az ALDE, ami rekordszámú, 109 helyet nyert most, főleg annak köszönhetően, hogy az alig 2 éves LREM, az első EP-választása után 22 képviselői helyet szerzett az ALDE-nak. Így most királycsináló lehet Macron, aki korábban a német többség, illetve Merkel vétója miatt sok ötletét nem valósíthatta meg, de most nagyobb súlyt szerzett, így akár blokkolni is tudja a német csúcsjelölt kinevezését. (Euronews)