Sergio Ramos szerződése felbontását kérte a Real Madridtól

Szerződése felbontását kérte klubjától Sergio Ramos, a Real Madrid egyik legendája. Ramos, mint mondta, Kínába szeretne igazolni. A Real elnöke, Florentino Perez viszont már közölte, hogy semmiképpen nem bontják fel Ramos szerződését, mert "elégedettek a teljesítményével". Aztán még hozzátette, hogy "szörnyű precedenst teremtene", ha a szerződést felbontva gyakorlatilag ingyen engednék el csapatkapitányukat.

Ramos személyesen tájékoztatta Perezt arról, hogy rendkívül jó ajánlatott kapott Kínából, ahol viszont a szabályok nem teszik lehetővé, hogy átigazolási díjat fizessenek érte. Ezért is kérte szerződése felbontását.

Ramos 2005 óta játszik a Realban, jelenlegi szerződése 2021-ig szól.

A Realnak magához viszonyítva szörnyű éve volt, mely során Ramost is gyakran bírálták a szurkolók - különösen azután, hogy az Ajax elleni idegenbeli meccsen a Real vezetésénél direkt kiprovokált egy sárga lapot, hogy a biztosnak vélt továbbjutás esetén ne a következő ellenfél elleni meccsen legyen eltiltva. A Real végül hazai pályán kiesett, nem jutott a legjobb nyolc közé se a BL-ben. A hazai bajnokságban is leszerepeltek, 19 pontos hátránnyal csak harmadikak lettek. (Via MTI)