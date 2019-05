Története során először jutott fel a Bundesligába a csapat, melynek a szurkolók segítettek felhúzni a stadionját

Hétfőn egy hazai pályán a Stuttgart ellen elért 0-0-ával története során először jutott fel a német első osztályba az Union Berlin. A csapat harmadik lett a másodosztályban, és végül osztályozókon tudta kivívni a feljutást, ráadásul a beszámolók szerint az első, idegenbeli 2-2-es meccs után hazai pályán hősiesen végigvédekezve a mérkőzést.

Önmagában a Bundesligába frissen feljutott csapatokkal kapcsolatos információk ritkán bírnak hírértékkel, de az Union Berlin esetében mégis némileg más a helyzet: a csapat ugyanis óriási közönségkedvenc, nemcsak székhelyükön, Köpenickben, de ennél sokkal több helyen.

Egyrészt az is nagy dolog, hogy az Energie Cottbus 2009-es kiesése óta az Union lesz az első csapat, amelyik kelet-német Oberligás múlttal ismét a Bundesligába játszhat. Másrészt a történetét 1906-ig visszavezető klub valóban egy nagy család: az erősen munkásosztály-kötődésű klubnak rendkívül lelkes tábora van, amely minden anyagi nehézség ellenére kitartott a negyedosztályban is megfordult, az elmúlt években rendre másodosztályú csapat mellett. Többek között véradással gyűjtöttek pénzt a csőd veszélye miatt, illetve a stadionbővítésben vállalt önkéntes munkával is segítettek: 2008 és 2009 között kétezer szurkoló több mint 140 ezer munkaórát tett bele az építkezésbe.

A szokásos karácsonyi éneklés a stadionban:

Az Union szurkolói büszkék arra is, hogy csapatuk az NDK rezsimjének is ellenállt: a rendszerváltás előtt a csapat szurkolóinak gyűlölt ellenfele a Berliner FC Dynamo volt, melyet egy időben az Állambiztonsági Minisztériumot (Stasi) vezető Erich Mielke irányított. A rendszer által támogatott Dynamo 1979 és 1988 között tíz kelet-német bajnoki címet szerzett, de jelenleg a negyedosztályban vegetál.

Az Union pedig ugyan megtűrt szereplője volt a kelet-német sportéletnek, de a szurkolóik között közismert volt a rendszerellenes gondolkodás, a szurkolói tömegben könnyebben lehetett kimondani olyan dolgokat, amiket máshol jóval veszélyesebb lett volna, írta erről a DW nemrég.

A 2010-es évek elején pedig a klubvezetés eladta a stadion többségi tulajdonjogát a szurkolóknak, ezzel biztosítva, hogy az üzleti érdekek soha ne kerüljenek a klubérdekek elé. A szurkolók a részesedés mellett beleszólást is kaptak a klubot érintő nagyobb döntésekbe. Ettől még persze a klub üzleti alapon működik, nem is lehetne ma máshogy létezni a profi labdarúgásban, mondják a klubvezetők.

Az Union Berlin híres arról is, hogy a 22 ezres stadionjában mindig elképesztő hangulat van, a beszámolók szerint sokkal nagyobb élmény ide meccsre menni, mint az ismertebb Hertha meccseire. Ehhez hozzájárul az is, hogy a stadionban nincs félidei show, zenék a gólok után és a helyek többsége állóhely. (via Guardian, DW)