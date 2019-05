A Huawei szerint az USA veszélyes precedenst teremt

"Veszélyes precedenst" teremtett az amerikai kormány azzal, hogy kereskedelmi feketelistára tette a Huaweit, legalábbis a kínai távközlési óriáscég főjogásza, Szong Liu-ping szerint. Szong arra figyelmeztette a világ nagyvállalatait, hogy ők is ugyanígy járhatnak.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium nemrég vette feketelistára a Huaweit, a döntés értelmében amerikai vállalatok csak külön engedéllyel üzletelhetnek a kínai gyártóval. A döntés hatására amerikai óriáscégek sora, így például a Google és a mobileszközökhöz nélkülözhetetlen chipek gyártói jelentették be, hogy minden együttműködést megszakítanak a Huaweivel.

Az amerikai titkosszolgálatok bizonyítékokkal egyelőre alá nem támasztott vádja szerint a Huawei, amit egy magasrangú kínai kém alapított, eszközeit alkalmassá tette arra, hogy a kínai titkosszolgálat lehallgathassa azok forgalmazását.

"Az amerikai politikusok nemzetük egész erejét vetik be egy magáncég ellehetetlenítésére. Ma a távközlés és a Huawei [a célpont], de holnap a maguk iparága, cége, vásárlói is sorra kerülhetnek" - mondta Szong. A főjogász sajtótájékoztatóján ismertette, hogy milyen lépéseket tett az ügyben a Huawei. Mint mondta, sürgős döntést kértek az amerikai bíróságtól, amitől a céggel szembeni jogi lépések leállítását kérték. "Az amerikai kormány semmilyen bizonyítékot nem adott arra, hogy biztonsági kockázatot jelentenénk. Se füst, se pisztoly, csak találgatások" - mondta Szong. (Via BBC)