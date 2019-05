A Pokémon legújabb változatában jól kell aludni

Nagy bejelentést tett szerdán a Pokémon Company: 2020-ban piacra dobhatják a Pokémon Go utódját, a Pokémon Sleepet.

A sleep angolul alvást jelent, a játékban pedig valóban aludni kell. Jól, akarom mondani helyesen aludni: ahogy a Pokémon Go a megtett lépéseket, a Pokémon Sleep az egészséges alvási szokásokat jutalmazza.

Az új játék bejelentésével egyidőben egy új eszközt, a Pokémon Go Plus+ (Ejtsd: pluszplusz. Hangsúlyoznám, hogy nem viccelek) nevű testre rögzíthető bigyót is bemutatta. Ez egyrészt lépésszámláló, másrészt alkalmassá tették az alvási szokások követésére is. A Plus+ bluetoothon kapcsolódik az okostelefonokhoz, és küldi az adatokat a játéknak - akár a Gónak, akár a leendő Sleepnek.

Az online világ némi zavarodottsággal reagált a bejelentésre, sokan viccnek vélték azt. Mások viszont már azon agyalnak, hogy az élet milyen egyéb, hétköznapi területeire próbál majd betörni még a cég. (Via The Guardian)