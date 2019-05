Az egész világon megdöbbenést keltett a budapesti hajóbaleset, a BBC-n például jelenleg ez a vezető hír.

A brit hírügynökség szerint egy dél-koreai sajtótájékoztatón mondták el, hogy legalább egy gyerek is a turistacsoporttal tartott. A BBC arról is beszámol, hogy a hajón a turistákon - ők harmincan voltak - és a kéttagú hajószemélyzeten kívül három idegenvezető is utazott.