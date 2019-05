Az őrizetbe vett hajóskapitány panasszal élt a gyanúsítás ellen

A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott, aki a szerdai hajóbaleset miatt érkezett Budapestre.

Kang Kjung Vha és Szijjártó Péter Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter kiemelte: nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség.

Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették - mondta. Hozzátette: a megtalált holttestek azonosításához minden segítséget megadnak.



Az Index beszámolója szerint Szijjártó elmondta azt is, hogy a gyanúsítás ellen az ukrán kapitány panasszal élt, de az őrizetbe vétel ellen nem . A lap arról is ír, hogy pénteken érkeztek meg a koreai speciális egységek, melyek a TEK-kel együttműködve vesznek majd részt a felderítési munkákban. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy egy túlélőnek vannak súlyosabb sérülései, az ő kezelése jelenleg is zajlik. (via MTI)