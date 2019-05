Horst Seehofer visszavonul két év múlva

A német belügyminiszter és a CSU egykori vezetője egy interjúban árulta el, hogy nem fog újraindulni a 2021-es szövetségi parlamenti választáson. Horst Seehofer azt mondja, 50 év éppen elég volt a politikában. A bajor politikus júliusban lesz 70 éves.

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance/AFP

Seehofer 2018 végén távozott a CSU éléről, miután a párt 1950 óta a legrosszabb választási eredményét érte el a bajor tartományi választáson.

Az elmúlt években Seehofer a nemzetközi hírekbe leginkább a szigorúbb menekültpolitikát követelő fellépésével került be, mellyel feszültséget idézett elő a német kormánykoalícióban is. A Politico megjegyzi azt is, hogy 2018-ban Seehofer elkezdett együttműködni az olasz belügyminiszter Matteo Salvinivel is, de német sajtóértesülések szerint kapcsolatuk megszakadt, amikor az olasz szélsőjobboldali politikus a német szélsőjobboldali párt, az AfD képviselőivel tárgyalt.

Miután Salvini együttműködést kezdeményezett az AfD-vel, illetve a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörüléssel, a CSU politikusa elmondta, hogy az államközi kapcsolatok fenntartásához szükséges minimumon túl nem kíván együttműködni az olasz belügyminiszterrel.

Ugyanebben az interjúban Seehofer arról is beszélt, most az ökológiai kérdésekkel kell foglalkozni, és kitért arra, hogy bajor tartományi miniszterelnökként - a 2008-2018-as időszakban - mindig is küzdött ezért pártja tartományi törvényhozási (Landtag-) frakciójával, és arra törekedett, hogy egyszerre érvényesítse a szociális és az ökológiai elveket a kormányzati munkában.

Elmondta, hogy Angela Merkel kancellár és a CDU új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer - aki Angela Merkelt váltotta a pártelnöki tisztségben - jól dolgozik együtt, "láthatóan egy tandemet alkotnak", és nincs semmi oka annak, hogy ne működjék az a felállás, hogy Merkel a kancellár, Kramp-Karrenbauer pedig a kancellári tisztség várományosa.

Az utóbbi évek meghatározó témájáról, a migrációról azt mondta, hogy nemzeti szinten sikerült ellenőrzés alá vonni a folyamatokat, de európai uniós szinten még "mérföldekre van a megoldás". Az Európai Unió és Törökország menekültügyi megállapodása ugyan továbbra is hozzájárul az "enyhüléshez", viszont "ha a tengeri mentők egy hajója az olasz partoknál áll, rögtön felhívnak, hogy hajlandóak vagyunk-e befogadni hét vagy tizenkét embert, de a többi tagállam többsége sajnos hallgat" - mondta Horst Seehofer. (Politico, MTI)