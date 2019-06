1963-ban Magyarországra akarták csábítani Jean-Paul Sartre-t, de 56 miatt nem jött, Hruscsovot viszont meglátogatta a Szovjetunióban

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára megemlékezett egy 1963-as eseményről: 1963 májusában Magyarországon járt Daniel Mayer francia szocialista politikus, aki később, François Mitterrand köztársasági elnöksége alatt a francia Alkotmánybíróság elnöke volt. Az ÁBSZTL felidézte a Fazekas Béla fedőnevű titkos munkatárs jelentését arról, mit mutattak meg Mayernek a konszolidálódó Kádár-rendszer idején, az Illyés Gyulával való találkozását és hogy rajta keresztül akarták elérni, hogy Jean-Paul Sartre Magyarországra látogasson.

Az ügynök az utóbbival kapcsolatban ezt írta:

„Tihanyban 12-én este beszélgetést kezdeményeztem Mayerékkal Sartre-ról. Felvetettem, hogy számunkra érthetetlen módon nem reagál meghívásunkra. A kialakult beszélgetés során Mayer kifejtette, hogy a nyugati progresszív értelmiségben még ma is erősen negatív hatása van az 56-os eseményeknek, s Sartre tartózkodása is ezzel magyarázható. Hosszasan boncolgatta a Nagy Imre ügyet. Szerinte Nagy Imrét ártatlanul végezték ki, ő volt az áldozat, akire az ügyek lezárásához szükség volt. Hangoztatta meggyőződését, hogy Nagy Imrét éppúgy rehabilitálni fogják, mint Rajkot és társait. Válaszul kifejtettem az igazságot, pártunk álláspontját. Azt hiszem, ha a Nagy Imre ügyben nem is változott lényegesen Mayer álláspontja, az 56-os ellenforradalom megítélésében a magyarországi tartózkodás előnyösen alakította véleményét.

Ugyanis amikor szóba hozta, hogy Párizsban ő is tiltakozott annak idején a »szovjet beavatkozás« miatt, hozzáfűzte; ők akkor nem tudhatták, hogy tulajdonképpen mi is történt Magyarországon, onnan nem láthatták a fasiszta jellegű ellenforradalmi megnyilatkozásokat stb.

A beszélgetés végén Mayer megkérdezte; közölheti-e Sartre-al, hogy meghívása érvényben van? Igennel válaszoltam, tekintve, hogy a Kultint napirenden tartja Sartre meghívását és szorgalmazza. Mayer még hozzáfűzte, hogy tájékoztatni fogja Sartre-ot kedvező magyarországi benyomásairól és a magyar vendégszeretetről.”

Jean-Paul Sartre végül nem látogatott el Magyarországra, de 1963 augusztusán vendégül látta őt és Simone de Beauvoir-t Nyikita Hruscsov a Szovjetunióban.