Eladó a Soprano család háza

Eladósorba került minden idők egyik legjobb sorozatának, a Maffiózóknak központi helyszíne, az a New Jersey államban, North Caldwellben található épület, amely a Soprano-család otthona volt.

A sorozat erényeiről korábban bőven írtunk, a New York Times cikke szerint az egyik fő helyszínnek számító ingatlan pedig most 3,4 millió dollárért kerül piacra. Ez a környező, hasonló épületek árához képest drágának számít, az utóbbi időben 1,5-2 millió dollár között mentek el itt ingatlanok.

De a tulajdonos Victor Recchia szerint az épülethez jelentős eszmei érték is társul. Az 520 négyzetméteres épület egy hat hektáros telken fekszik, és jár hozzá egy egyszobás vendégház is. Az épület tulajdonosa az épületet felhúzó vállalat tulajdonosa is egyben, vagyonát éppen abból szerezte, hogy számos hasonló villát emelt a környéken.

Amúgy a házban csak évadonként párszor forgatott a stáb, a legtöbb belső jelenetet stúdióban rögzítették. De a külső jelenetek, például Tony Soprano összeomlása, vagy a kacsákkal történő kommunikációja itt forgott.

Az épület népszerű célpontja volt a sorozat rajongóinak is, még mindig megjelennek néha a kocsibehajtón fotózó ismeretlenek. Amikor pedig a Tony Sopranót alakító James Gandolfini 2013-ban meghalt, a ház előtti rész spontán emlékhellyé vált, gyertyákat és mécseseket vittek oda rajongók. Recchia elmondása szerint egy csomó nagyszerű emberrel ismerkedtek meg ekkor.

A házat a sorozat készítői egy 150 épületet tartalmazó listáról választották ki. A Recchia-család 32 éven át élt itt, és a hat évad alatt a stáb mintegy 30-50 alkalommal forgathatta fel pár napra az életüket. Azt nem kívánták elárulni, hogy mennyit fizettek a sorozat készítői ezért cserébe.

Most azért adnák el a házat, mert a fiúk már elköltözött otthonról, és nincs szükségük ekkora ingatlanra. Terveik szerint New Jersey államban maradnak majd. Az érdeklődök a sopranoshouseforsale@gmail.com címen is jelentkezhetnek, de itt igazolniuk kell azt is, hogy rendelkeznek elegendő pénzzel a vásárláshoz.