Kéjes élvezet nézni, hogy készíti ki a riporter a multimilliárdos tévéprédikátort pár kérdéssel a magánrepülőiről

Még angol nyelvtudás nélkül is remek szórakozás végignézni azt a rövid interjút, amit az Inside Edition nevű legendás amerikai tévéműsor riportere készített Kenneth Copelanddel, az amerikai mércével is dúsgazdag tévéprédikátorral. Hát még ha érti is az ember! Ezek itt a legerősebb pillanatok:

A 82 éves, 760 millió dollárra becsült magánvagyonnal rendelkező férfiről annyit érdemes tudni, hogy a saját magáról elnevezett Kenneth Copeland Ministries nevű karizmatikus gyülekezet alapítója, a gyülekezet tulajdonában álló Kenneth Copeland Repülőtér névadója és népszerű televíziós igehirdető, illetve szenvedélyes magánrepülőgépgyűjtő - összesen öt van neki - , aki egy alkalommal a tévéműsorában a kereskedelmi járatokkal való repülést ahhoz hasonlította, mintha az ember egy “démokkal teli csőbe” szorulna bele.

Az igen szórakoztató videó elején, miután a prédikátor kocsijához odaszaladó riporter megkérdezi tőle, hogy azért utálja-e a menetrendszerinti járatokat, mert luxuskörülmények között szeret utazni, majd rákérdez, hogy mennyiért vette meg Tyler Perry színész sugárhajtású Gulfstream gépét, először kibukik belőle, hogy “semmi köze hozzá”. A riporter erre visszakérdez, hogy az adakozóknak sincs-e ehhez közük, mire a férfi belefog, hogy elmondja, “kifizettem”, de ezen a ponton rájön, hogy az összeg, amit mondana, az rosszul venné ki magát, plusz arra is, hogy éppen egy baromi híres tévéműsor kamerája mered rá, ezért totál zavarba jön, majd nevetgélve bevallja, hogy “ezzel most megfogott”. A riporter ekkor felajánlja neki, hogy ha túl hirtelen rohanta volna le, nyugodtan szedje össze a gondolatait és kezdjék előről. A fickó erre váratlanul nyalni kezd neki azzal, hogy a feleségével együtt mennyire menőnek tartják, hogy az Inside Editionben szerepelhetnek. A szituáció ekkor olyan bizarrrá válik, még Copeland szemében is, hogy hirtelen kulisszahasogató operettimádkozásba kezd.

Az interjú későbbi részében aztán végképp elszabadul a vicces értelemben vett pokol. A fickó egyszer azzal próbálkozik, hogy benyögi, “imádom a szemét”, hogy utána, amikor a riporternő visszatér arra, hogy miért nevezte démonoknak az utasokat, dührohamot kapjon és “ne merészelje!” kiáltással próbálja megrémíteni a nem könnyen megijeszthető riporternőt. De nem sokkal később már a kezét csókolgatja, aztán a kezét megragadva imádkozik érte egy sort, de mindeközben annyira zavarban van, hogy simán bevalllja, hogy az állítása szerint munkához használt magánrepülőkkel szokott nyaralni járni, sőt egy ponton arról is beszél, hogy a vagyona nemcsak adományokból jött össze, hiszen a birtokán földgázmezők vannak. Egy következő ponton meg arról, hogy mit piszkálják őt, amikor a zsidók is anyagiasak.

De felesleges is tovább mesélni, egy videó többet ér ezer szónál. Vagyis kettő, mert a fenti, a legjobb pillanatokat összegyűjtő rövidített változat után itt a teljes verzió:

Copeland egyébként a maga módján következetes hitszónok, ő ugyanis a karizmatikus mezőnyön belül az úgynevezett jóléti evangélium hirdetője, ami leegyszerűsítve azt hirdeti, hogy a hit és az adakozás révén az ember meggazdagodik, mármint nem lelkileg, hanem pénzügyileg, illetve hogy a vagyon Isten akarata.

Az adózás viszont nem, hiszen Copelandék egyházi szervezetként olyant nem fizetnek.