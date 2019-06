Torockószentgyörgy, végállomás

Nicolas Cage volt a sztárvendége a 18. kolozsvári filmfesztiválnak, ahol életművének megkoronázásként átvette a fesztivál különdíját, mielőtt másnap workshopot tartott a helyi filmesek közössége előtt, ahol állítólag arról beszélt, neki Fellini, Tarkovszkij és Bergman a kedvenc rendezői.

Cage olyan delíriumos állapotban állt ki a kolozsvári diákművelődési ház színpadára, mint akit még soha ilyen megtiszteltetés nem ért. Egy designnapszemüveg mögül, meghatottan beszélt arról, hogy mostantól ha hajnali 3-kor kipattannak a szemei, és magányosnak érzi magát, a trófeához fordul majd, mert itt, Erdélyben, a denevérek és farkasok otthonában végre igaz barátokra lelt.

A Filmtett erdélyi hírportál szerint Cage egyébként nagyon közvetlen és kedélyes volt, és testőrei körében, a közönséggel együtt izgulta végig az 1997-es Ál/arc című filmjének vetítését, pedig valószínűleg néhányszor látta már.

Az Oscar-díjas Cage, aki egyébként Francis Ford Coppola unokaöccse, a szomszédos torockószentgyörgyi Székelykő kúria vendége is volt, ahol gulyást evett, töltött káposztát torockói tejföllel, házi kenyérrel, és boldogan fotózkodott a staffal is:

A sztár érkezése érthető mód megmozgatta a helyieket: a képeivel ellátott Facebook-posztok alatt parázs vita alakult ki arról, a kúria miért nem üdvözli őt magyarul is, elvégre a székely kultúra, ízvilág és hagyomány mégis csak magyar dolog (is), és egyébként is: valószínűleg Cage-et sem zavarná a dolog (bár a beszédében ő is sajnos csak Romániát emlegette).