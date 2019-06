Kim Dzsongun bírálta a megnyitót, felfüggesztették Észak-Koreában a tömegjátékok fesztiválját

Fotó: Kim Won Jin/AFP

Külföldi turistairodák bizonytalan időre felfüggesztették Észak-Koreában az idei tömegjátékok fesztiváljának rendezvényeit, miután Kim Dzsongun éles bírálatokat fogalmazott meg a szervezők felé a nyitóelőadással kapcsolatban.

A Young Pioneer Tours és a Koryo Tours utazási iroda beszámolója szerint a rendkívül látványos rendezvényeket csak felfüggesztették arra az időre, amíg „kijavítják a hibákat”.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint az ország vezetője a szervezők munkamorálját bírálta, továbbá az előadás „nem megfelelő szellemiségét” rótta fel nekik, szerinte az előadás irodalmi és művészeti stílusa nem volt összhangban az állampárt vonatkozó előírásaival.

Fotó: KCNA via KNS/AFP

A külföldön is egyre nagyobb médianyilvánosságot kapó tömegjátékok fesztiválja (koreai nyelven Arirang) egyre több, elsősorban kínai turistát vonz az elzárt országba, elemzők szerint pedig az újabban ismét élelmiszerválsággal küzdő Észak-Koreának nagy szüksége van a valutára.

A tavaly szeptemberi fesztiválról szakértők úgy vélték, hogy azok részei a vezetés gondosan megtervezett, az ország gazdasági fellendüléséért hozott diplomáciai erőfeszítéseknek. De a tömegjátékokat több nemzetközi gyerekjogi szervezet is bírálja, mert az előadásokon sok gyerek is fellép, akiknek a hallatlanul szigorú felkészítését a gyerekmunkához hasonlították.

Fotó: KCNA via KNS/AFP

Kim Dzsongun társaságában a hétfői megnyitón több olyan vezető észak-koreai személyiséget is láttak, akikről az elmúlt hetekben dél-koreai médiaforrások azt állították, áldozatául estek a Kim Dzsongun és Donald Trump amerikai elnök közti februári hanoi csúcstalálkozó kudarca utáni tisztogatásnak. Megjelent többek közt Kim Jodzsong, az észak-koreai vezető nagy hatalommal bíró húga is, akit majdnem két hónapja nem láttak, illetve Kim Hjok Csol, akiről a Csoszun Ilbo dél-koreai lap korábban azt állította, hogy kivégezték. Kim Hjok Csol az USA-val folytatott, nukleáris leszerelésről szóló megbeszélések főtárgyalója volt, és részt vett az eredménytelen hanoi csúcs előkészítésében is.

Ez az első alkalom, hogy maga Kim Dzsongun már az ötödik egymást követő napon mutatkozik a nyilvánosság előtt. (MTI)