Szegény becsületsértéssel vádolt fideszes politikus pont mindig a tárgyalások időpontjában rokkan meg átmenetileg

Öt éve húzódik már a XV. kerületi Fidesz vezetője, Pintér Gábor becsületsértési pere. Pintér ellen egy roma nő indított magánvádas büntetőeljárást, mert a 2014-es - a XV. kerületben ellenzéki győzelmet hozó - önkormányzati választás után kialakult szóváltásban a Fidesz politikusa egyszercsak közölte vele, hogy "takarodj, te cigány kurva!".

Pintér Gábor gondosan körbephotoshopolt portréja a XV. kerületi önkormányzat portáljáról. Fotó: BPXV.hu

A magyar bíróságok malmai lassan őrölnek, ebben az ügyben már volt megismételt első fokú tárgyalás is, melyen Pintért megrovásban részesítették. De a politikus fellebbezett. Hogy miért, az már rejtély, mert idén tavasszal rendre el kellett halasztani a tárgyalásokat. Mint a 24 írja, azért kellett elhalasztani, mert Pintér minden alkalommal talált valami kibúvót.

Többnyire egészségi állapotával indokolta a távolmaradását, konkrétan kétszer is azt állította, hogy hosszú ideje tartó betegsége miatt gyakorlatilag mozgásképtelen. Az, hogy március 20-án és április 10-én is ugyanerre hivatkozva mentette ki magát a tárgyalás alól, már a bíróság gyanúját is felkeltette. Megkeresték hát az önkormányzatot, hogy Pintér a kérdéses napokon járt-e a polgármesteri hivatalban, részt vett-e bizottsági üléseken.

Ki is derült, hogy Pintér szelektív rokkantságban szenvedhet, ugyanis március 18-án és április 9-én, vagyis a kitűzött tárgyalási napok előtt három, illetve két nappal bizonyíthatóan részt vett a képviselőtestület ülésein, a videófelvételek alapján többször fel is szólalt. Pintér viszont a 24 megkeresésére megint azt állította, hogy valós igazolásokat adott le a bíróságnak, amiket hosszú ideje meglévő betegsége indokolt.

Pintér amúgy márciusban főszerepet játszott az önkormányzat 2019-es költségvetésének megtorpedózásában, megakadályozva, hogy a településnek legyen elfogadott költségvetése.