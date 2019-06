Vigyázzunk, nehogy elázzunk

Riasztást adott ki az teljes Tiszántúlra zivatarok veszélye, Csongrád és Békés megyére pedig felhőszakadások veszélye miatt is az Országos Meteorológiai Szolgálat. A riasztás azt jelenti, hogy a következő órákban bekövetkezhet az esemény.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztási térképe. Az élénk sárgával jelölt területen a felhőszakadás és zivatar, a zöldessárgával jelölteken csak zivatar veszélyére figyelmeztetnek. Grafika: OMSZ

A meteorológia figyelmeztető előrejelzést is kiadott, ezek szerint ma egész nap bárhol az országban előfordulhatnak zivatarok (mennydörgés és villámlás), a három legkeletibb megye kivételével pedig felhőszakadás is.

Ezt leszámítva remek időnk lesz, sőt, már van is. Az ország leghűvösebb pontján is elmúlt már 11 fok, jellemzően inkább 15 fok körül alakulnak már most is a hőmérsékletek, van ahol már hajnali 5:40-kor 19 fokot mértek.

Hőmérsékletből tehát nem lesz hiány, már délelőtt 20 fok fölé melegedik. Ekkor már az ország javában záporozhat az eső, délutánra pedig már szinte mindenhol zivatarral vegyes felhőszakadásokat jósolnak a meteorológusok. Jellemző, hogy délutánra már nem melegszik sokkal tovább a levegő, a csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul majd. Esernyőt, kabátot, vagy legalább törülközőt ne felejtsenek magukhoz venni!