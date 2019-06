A magyar kormány tiltakozó jegyzéket adott át a románnak

Tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormány a román kormánynak az úzvölgyi katonai temetőben történtek miatt – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek. A jegyzékben az eset teljes körű kivizsgálására és a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartására szólította fel a román felet a kormány.

A Székelyföld határán fekvő Úzvölgye törvénytelenül átalakított magyar katonai temetõjében tartott ökumenikus istentisztelet résztvevői 2019. május 12-én. Fotó: Kátai Edit/MTI/MTVA

Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy Románia eltűr effajta atrocitást, ami „barbarizmusában” a magyarok elleni legdurvább provokációkat idézi. A magyar kormány elvárja, hogy ha már megelőzni nem tudták az eseményeket, akkor Románia legalább utólag adjon elégtételt és magyarázatot az identitásában mélyen megsértett több 100 ezer magyar állampolgárnak – mondta.

Az előzményeket felidézve Magyar Levente elmondta, az I. világháború után katonai temetőt létesítettek az Úz-folyó völgyében az 1916-ban elhunyt honvédoknak. Bár arra semmilyen bizonyíték nem volt, hogy román katonák földi maradványai is a temetőben lennének, a legközelebbi település önkormányzata úgy döntött, kőkereszteket állít az állítólagosan ott fekvő román katonák emlékére. De azt az illetékes román hatóságok is elismerték, hogy erre nem volt jogalapja, és a döntések nemzetközi jogot is sértenek – közölte az államtitkár.

Román civil szervezetek meghirdették a betonkeresztek felavatását, amire csütörtökön sor került, de ehhez a szemmel láthatóan ittas embereknek át kellett törniük a kivonuló békés székely tiltakozók sorfalát. Miután bejutottak, a román ünneplők ledöntötték a székely kaput, és a honvéd sírok fölé emelt fakereszteket téptek ki, a román csendőrség pedig a helyszínen mindezt tétlenül nézte – mondta Magyar Levente. (MTI)