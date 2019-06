Életfogytiglani börtönre ítélték a gyilkos német nővért

Niels Högelről azt gyanítják, hogy akár háromszáz betegével is végezhetett. A német bíróság 85 esetben most bizonyítottnak is találta a gyilkosságokat. Fotó: Hauke-Christian Dittrich/dpa Picture-Alliance/AFP

Bűnösnek találták Niels Högel német ápolót, aki saját bevallása szerint is vagy ötven páciensével végzett. A bíróság végül 85 gyilkosságban találta bűnösnek, ezért életfogytiglanira ítélte a bíró szerint "felfoghatatlan" bűncselekmények miatt.

A hatóságok gyanúja szerint Högel ennél sokkal több embert gyilkolhatott meg, akár háromszázat is. De mint azt a bíró, Sebastian Bührmann költőien megfogalmazta, "minden próbálkozásunk ellenére csak részben sikerült eloszlatnunk a ködöt".

A New York Times beszámolója szerint Högel kezébe temetett fejjel hallgatta az ítéletet, mely során Bührmann bíró többször is megismételte, hogy egyszerűen felfoghatatlan, amit tett. Högelt a legsúlyosabb kiszabható büntetésre ítélte, Németországban ugyanis még az ilyen többszörös gyilkosokat is legfeljebb életfogytiglani börtönre lehet ítélni, amiből 15 év után feltételesen még szabadulhatnak is.