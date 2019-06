Kovalik Balázs elhatárolódik az átbuherált Turandot-előadástól

Tavaly decemberben kerültek ki az utcára a Budapesti Nyári Fesztivál plakátjai, amelyek a Turandot június előadásait hirdették. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ma és június 9-én látható produkció plakátját három „apróbb” hiba tarkította. Világrekord arány, ha arra gondolunk, hogy négy információt szerettek volna közölni: szerző, műcím, előadók, helyszín. Bár Puccini egyik leghíresebb operájáról van szó, a darabot Verdi operájaként hirdették, a plakátról lemaradt a címszereplőt alakító Rálik Szilvia, a Liú szerepében színpadra lépő román szoprán, Cristina Pasaroiu nevét pedig nem sikerült helyesen leírni. Az esetnek természetesen semmilyen következménye nem lett azon túl, hogy a magyar operarajongókon eluralkodott a szekunder szégyen érzete, s hogy az eset sikerrel rombolta az országimázst (Norman Lebrecht a legnagyobb elérésű komolyzenei blog szerzője „az év posztere” címen posztolta ki plakátról készült képet).



Ami a plakátról nem derült ki akkor, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra kerülő produkció nem más, mint amit Kovalik Balázs rendezett 1995-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok számára. Kovalik, aki 2007 és 2010 között a Magyar Állami Operaház művészeti vezetője volt, s jelenleg a müncheni Theaterakademie operatanszékét vezeti, ezzel az előadással robbant be a zenei életbe. A rendezést 1997-ben vette át a Magyar Állami Operaház, ez kerül most színre a Margitszigeti Szabadtéri Játékokon. Kovalik Balázs tegnapelőtt értesült hivatalosan erről, amikor egy jogi ügyintézőtől megtudta, hogy a tévéközvetítésért nem jár honorárium. Bár a Magyar Állami Operaháznak joga van arra, hogy egy fesztiválnak eladja a saját produkcióját, a szabadtéri színházi körülmények miatt a színrevitelt nem lehet egy az egyben átemelni. Mivel Kovalikot nem értesítették a változtatásokról, vagy ahogy ő fogalmaz, az „átbuherálásról”, a rendező nyílt levélben határolódik el a produkciótól.

Alább a teljes levél:

„Egyszer csak látom, hogy Verdi (!) Turandotját rendezem a Margitszigeten. Úgy értem, az utcán látom, hirdetőoszlopokon, nem egy felkérő levélben. Pillanatra kiröhögték magukat a Magyar Állami Operaház és a Margitszigeti Szabadtéri dilettantizmusán az operaismerők. Aztán kiderült, ezt a darabot, ha nem is Giuseppétől, de már megrendeztem, ugyanis a majd’ 25 éves szegedi operaprodukcióról van szó. Gondoltam, egyszer csak értesít erről valaki engem is, de a szóban forgó intézményeknek ez a decemberi plakátozás óta máig nem jött össze. Az előadás június 7-én lenne esedékes. Felteszem, ment a ping-pong, kinek is kellene ezzel a Kovalikkal közölni, hogy rendezését a megkérdezése nélkül eladták egy fesztiválnak. Tegnap végül írt pár sort a szerzői jogi ügyintéző: a tévéfelvételért nem jár pénz. Ezek szerint az is van. Az operaházi szerződésekben ugyanis igyekeznek előre minden jogról lemondatni a művészt, legyen az énekes, táncos, tervező, zenész vagy rendező, s így egy „vendégjátéknak” minősített előadáshoz az intézménynek felhasználói joga van, arról a köztévé térítésmentesen felvételt készíthet, hiszen a köztévének nincs pénze a művészeknek fizetni. Ahhoz viszont nincs joga az Operaháznak, hogy a rendezést, a díszletet, a koreográfiát az alkotók beleegyezése nélkül önkényesen átalakítsa. Röviden: a szabadtéri színpadon se zsinórpadlás, se süllyesztő, se technika nem áll rendelkezésre, amelyek nélkül ez a rendezés biztosan nem tud megvalósulni abban a formában, ahogy meglátta a napvilágot, és ahogy a felhasználói szerződés értelmében a világhírű intézmény gondjaiba vette. A még élő rendezőnek nyilván lettek volna kérdései, netán fenntartásai, így célszerűnek látszott nem kommunikálni vele. Ahogy a szereplőktől értesültem, egy épp most frissen végző rendezőhallgatót bízott meg a jó gazda, hogy videofelvétel alapján, néhány nap alatt adaptálja, nevezzük nevén a dolgot, buherálja át a darabot a szigetre. Nem mondom, e gondos előkészítés igazán „méltó” a rangos fesztiváleseményhez. A szakmai vezetés aljas sunyiságáról már nem is beszélve. Mindenesetre passzol az „azt csinálunk, amit akarunk” országimázshoz. Szerző, darab, alkotó, jog, minőség – kit érdekel? Mindenki jól szórakozik, ez a lényeg!

Mindezek értelmében elhatárolódnom a Budapesti Nyári Fesztivál keretében, június 7-én és 9-én nevemmel kitűzött, Puccini Turandot című operájának szakmai és művészi színvonalától.

2019. június 7. Kovalik Balázs”

A cikket Fazekas Gergely írta.