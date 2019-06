Gatyarohasztó meleg lesz kedden, több megyére figyelmeztetést adtak ki

A nagyon erős UV-B sugárzás, valamint több megyére a tartós hőség veszélye miatt figyelmeztetéseket adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A hőség miatt Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint kedd hajnalban 14-20, napközben 29-33 fok lesz. Már hétfőre is figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt, és a hét második felére is meleg idő várható. (via MTI)