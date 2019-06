El akarják venni Magyarországtól az elhúzódó pereket!

Magyarország mihamarabb biztosítson kompenzációs jogorvoslatot a túlzottan elhúzódó polgári és büntetőjogi eljárások által érintettek számára – erre szólította fel a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamból álló Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága egy friss állásfoglalásában a magyar hatóságokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) született ítéletek végrehajtását is ellenőrző ET-testület arra is felszólította a magyar hatóságokat, hogy június végéig mutassanak be konkrét ütemtervet a kompenzációs jogorvoslatok folyamatára vonatkozóan, és nyújtsanak folyamatos tájékoztatást a jogalkotási folyamat minden lényeges fejleményéről, az előrehaladás nyomon követése érdekében.

A Miniszteri Bizottság arra emlékeztette Magyarországot, hogy az EJEB ítéleteinek végrehajtása kötelező, azok elhúzódása „indokolatlan terheket ró a bíróságra”. Az ítéletek tagállami végrehajtásának elhúzódása vagy az ítéletek nem teljesítése az esetek nagy száma miatt „komoly fenyegetést jelent a rendszer hatékonyságára” – írták.

A testület 36 magyarországi esetben tárt fel túlzottan elhúzódó büntetőeljárást, illetve a hatékony jogorvoslat hiányát. Bizonyos ítéleteknél több éve lejárt a hatékony belföldi jogorvoslat vagy az ilyen jogorvoslatok kombinációjának bevezetési határideje.

A tájékoztatás szerint az Európa Tanács tavaly határozatban kérte fel a magyar hatóságokat: fokozzák az erőfeszítéseiket annak biztosítására, hogy a túlzottan hosszadalmas bírósági eljárásokra vonatkozó kompenzációs jogorvoslat bevezetését célzó jogalkotási folyamat a korábban bemutatott ütemterv szerint, 2018. október végéig lezáruljon. Amellett, hogy a magyar hatóságok aktívan és konstruktívan működtek együtt az Európa Tanács szakértőivel, a Miniszteri Bizottság megjegyezte: a meghosszabbított, márciusi határidőig sem érkezett ütemterv az elmaradt határozatok végrehajtását illetően.

A szakértők szerint Magyarország egyike az Európa Tanács azon kevés tagállamának, ami túlzottan hosszú bírósági eljárásokkal szembesül, és ami nem vezetett be hatékony jogorvoslatot ebben a tekintetben. Az igazságszolgáltatás túlzott késedelme komoly veszélyt jelent a jogállamiság tiszteletben tartására – írták. (MTI)