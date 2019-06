Meleg lesz?

Jó reggelt kívánok, eljött végre a kánikula is. Már most, ezen az embertelenül korai órán is javarészt 20 fok körül alakulnak a hőmérsékletek az országban, egy-két szerencsésebb részen van csak 17 fok.

A napsütés nem lesz zavartalan, délelőtt az ország keleti részében, délután már nyugaton is lesz némi gomolyfelhőképződés, a fenenagy kánikulát pedig a keleti és a nyugati határszélen is záporok, zivatarok szakíthatják meg.

Ezt leszámítva a legforróbb nyári hangulat és időjárás lesz ma, délután már tényleg csak az ország leghidegebb, északi hegyvidéki területein lesz csak 32 foknál hidegebb: 31 fok. Árnyékban.