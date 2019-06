Soha nem fogyott úgy magyar állampapír, mint most

Még soha nem jegyeztek úgy magyar állampapírt, mint a múlt héten kibocsátott Magyar Állampapír Pluszt, amiből egy hét alatt 529 milliárd forintnyit vásároltak az érdeklődők. "Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon" - közölte az MTI-vel Varga Mihály pénzügyminiszter.

Varga elmondta, hogy a kormány tervei szerint 11 ezer milliárd forintra kéne nőnie a lakossági állampapír-állománynak. Most a sikeres kibocsátással már 8060 milliárd forintnyi állampapír van magyar állampolgároknál.

Varga szerint az új állampapír nemcsak a magyar emberek számára előnyös, hanem Magyarország stabilitását is erősíti. A kormány célja az eddig elért gazdasági eredmények megvédése, amelyet segíthet a magyar emberek erőteljesebb szerepvállalása az adósságfinanszírozásban. Az új állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetés, amely nemcsak adómentes, hanem magas kamatozású is, öt év alatt összességben 27,35 százalékos hozamot biztosít. (Via MTI)