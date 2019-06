Kihalhat a legkövérebb papagáj

Az akár 2,2 kilósra növő, éjjel aktív, földön fészkelő kakapó korábban Új-Zéland nagyobb részén megtalálható volt, azóta viszont a behurcolt ragadozók, az élettér csökkenése és a környezetszennyezés a kihalás szélére sodorta a fajt. Jelenleg már csak 142 kifejlett példány és 72, még nem kifejlett példány él a szigetország elzártabb részein.

Kakapó Fotó: Wikipedia

Most azonban megjelent egy új, gombás légzőszervi fertőzés, ami az egész faj elpusztításával fenyeget, a még élő populáció ötöde már megfertőződött, és 7 madár el is pusztult. Ilyen kicsi populációban pedig a 7 áldozat is óriási veszteség.

Még nagyobb baj, hogy az állatvédők egyelőre nem tudják, hogyan küzdhetnének eredményesen az új betegséggel szemben, éppen ezért óriási a fenyegetés.

A madarakat helikopterrel szállítják Új-Zéland központi szigeteire, ahol CT-vizsgálattal ellenőrzik, fertőzöttek-e. Amennyiben igen, akár több hónapos kezelés is várhat rájuk. (Guardian)