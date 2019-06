Már fut is Rogán Cecília szépségversenye a köztelevízióban

Ha ellenzéki képviselők nem is nagyon jutnak szóhoz a közmédiában, az nem jelenti, hogy csatorna képtelen volna ellátni közszolgálati feladatát.

A LEGSZEBB BIKINIS TESTET JUTALMAZTÁK A MAGYARORSZÁG SZÉPE TÁBORBAN



című anyaggal jelentkeztetek, amiben Rogán Cecília és Sarka Kata közös szépségversenyének legfrissebb fejleményeiről számolnak be.

Gulyás István zsűritag, az M1 műsorvezetője a következő gondolatokat osztja meg a műsorban:

„A Miss Bikini verseny egy izgalmas része egyébként ennek, mert a klasszikus értelemben mindenki azt gondolja, hogy a szépségverseny az arról szól, hogy kijönnek a lányok bikinikben, és akkor az a szépségverseny. Na most ehhez képest ez csak egy része, hiszen ezek a lányok fel lesznek öltöztetve estélyi ruhába, tehát itt a királynőnek valóban királynőnek kell kinéznie. Ugye azt kellett zsűrizni, hogy milyen az alakja a hölgyeknek, illetve, hogy milyen az összhatás, ez nagyon érdekes, mert nem biztos, hogy tökéletes az összhatás, annak ellenére, hogy egy hölgynek tökéletes az alakja. Tehát nyilván ahhoz hozzájárul az, hogy milyen a haja, milyen a bőre, hogy milyen a járása, milyen a kiállása, és ezek így együtt működnek. Tehát volt, olyan is, ahol az alakra, meg kell mondanom, viszonylag alacsony pontszámot adtam, maximum öt volt a megadható viszont az összhatás, az meg zseniális volt, tehát amikor megállt, és és szembefordult a zsűrivel, akkor azt mondtam, hogy hoppá, hát ez egy királyi alkat, és akkor onnantól kezdve az egy öt pontos lett.”

A klipben néhány pillanatra feltűnik Rogán Cecília licenctulajdonos üzletasszony, Rogán Antal propapagandaminiszter felesége is, akiről a két perc 15 másodperces összeállításban valamiért két alkalommal is olyan képet vágnak be, amin a háttérben saját magáról készít fotót.