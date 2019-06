Halálos betegséget okozhat a licsi

Legalább 31 gyerek vesztette életét az elmúlt tíz napban akut agyvelőgyulladás-szindrómában (AES) az indiai Bihar államban, Muzaffarpur környékén. Ez a világ egyik legfőbb licsitermesztő vidéke, ahol ilyentájt, licsiszezonban már-már járványos az AES terjedése.

A két dolog összefügghet. Már egy 2015-ös amerikai kutatás felvetette, hogy meggyőzően sok bizonyíték van a kapcsolatra a licsifogyasztás és a betegség terjedése között. Tanulmányuk (.pdf) szerint az AES-hez hasonló, szintén agyvelőgyulladással járó betegséget, a jamaicai hányókort egy helyi gyümölcs, az ackee okozhatja. Az éretlen ackee-ban kimutatható egy toxikus anyag, a metilén-ciklopropil ecetsav (MCPA), amit hipoglicin A-nak is neveznek. A második megnevezés fő tulajdonságára utal: a méreganyag hatására durván leesik a vércukor. Mivel az agy működéséhez folyamatos glükózellátásra van szükség, a vércukorszint esése gyulladást okozhat.

Vizsgálataik szerint a licsiben ugyancsak megtalálható a hipoglicin A egyik változata, az MCPG. Ez szintén a vércukorszint csökkenését okozza.

A gyanújukat csak erősítette, hogy Muzaffarpurban az áprilistól júniusig tartó licsiszezonban rendszeresen járványszerűen jelentkezik az AES, a Guardian cikke szerint 1995 óta minden évben jelentettek megbetegedéseket. Most a Guardian beszámolója szerint a 31 halálos áldozaton túl még legalább negyven gyermeket kezelnek AES-es tünetekkel a környék kórházaiban. "Minden tőlünk telhetőt megteszünk a megmentésükért" - nyilatkozta S P Singh, a Sri Krisna egyetemi kórház főorvosa.

A Guardian beszámolója szerint hasonló megbetegedéseket a világ más licsitermő vidékein, Bangladesben és Vietnamban is megfigyeltek. (Via The Guardian)