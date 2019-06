Borics Ádám KO-val győzőtt New Yorkban

Péntek este a New York-i Madison Square Gardenben rendezett Bellator-gálán Borics Ádám a második menet negyedik percében egy repülő térdrúgással padlóra küldte az esélyesebbnek tartott Aaron Picót, amivel meg is nyerte a meccset. Ezzel nagy meglepetést okozott, mert előtte Pico 49 hellyel volt Borics előtt a Bellator váltósúlyú ranglistáján.

Pedig a meccs nem indult könnyen a Floridában edző, magyar MMA-snak: az első menetben a birkózó hátterű Pico többször is a földre tudta vinni Boricsot, aki ezt a kört szinte csak védekezéssel töltötte. Ugyanígy indult a második menet is, Pico percekig a földön tartotta, de amikor végre sikerül felállnia, Borics gyorsan kihasználta az alkalmat, és remek időzítéssel bevitte az amerikainak a térdest, majd a padlón még bevitt neki pár ütést, de a bíró gyorsan leállította a meccset.

Ezzel a veretlen Borics megszerezte a 13. profi győzelmét, ebből a Bellatornál négyből négyet nyert. Ugyanakkor valószínűleg komolyan megakasztotta a nagy reménységnek tartott Pico karrierjét, akinek 4 győzelem mellett ez már a harmadik veresége.

A teljes meccset itt lehet megnézni:

A győzelem után Borics beszélt is arról, hogy kicsit idegesítette, hogy meccs előtt, mindenki csak Picóról beszélt. De most úgy gondolja, ezek után ő is megérdemel egy kis hype-ot. A sajtótájékoztató végén még el is érzékenyült, amikor szóba jött, hogy a szüleinek már az sem volt egyszerű, amikor Sirokról Budapestre kellett utazniuk, és ehhez képest mekkora dolog, hogy most a Madison Square Gardenben bunyózhatott.