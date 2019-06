Támogasd a 444 jó hely Magyarországon kalauz megvalósulását!

A tavalyi nagy sikerű 444 jó hely Budapesten könyv után idén azt tervezzük, hogy megírjuk a 444 jó hely Magyarországon kalauzt, benne mindennel, ami jó ebben az országban. A cél egy olyan könyv, amivel a kezedben akár egy napod, akár egy hosszú hétvégéd, akár egy teljes heted van, felfedezheted Magyarország olyan részeit is, amiket korábban nem ismertél. Benne lesznek az ország legjobb éttermei és szálláshelyei, látnivalói és kilátói, strandjai és rendezvényei, hangulatos falvai és izgalmas túraútvonalai. És ami talán a legfontosabb, a kalauz olyan lesz, mint a 444: független, szórakoztató és megbízható. Így fog kinézni:

444 jó hely magyarországon belső

A kész könyveket házhoz is szállítjuk, de ehhez július 3-ig 2000 embernek támogatnia kell az ötletünket. 1000-en már előjegyezték a könyvet, félúton túl vagyunk. Itt mindent megtudhatsz a könyvről, akár bele is olvashatsz, és néhány kattintással meg is rendelheted. Fizethetsz bankkártyával vagy akár Paypallal is.



A 444 jó hely Magyarországon kalauz ára július 3-ig



4440 forint.

Talán hallottál arról, hogy van nekünk egy hírlevelünk is, amiben kéthetente írjuk meg, hogy mit érdemes éppen csinálni Budapesten. A Jó hírlevél tele van a legjobb budapesti programokkal, és mindig naprakészen mondja meg, hol érdemes enni, inni, kirándulni, sportolni, hova érdemes vinni a gyereket, mik a kihagyhatatlan kiállítások, színházi előadások, koncertek, bulik és filmvetítések a városban. Most a 444 jó hely Magyarország könyvvel együtt fél évre, akciós áron rendelheted meg a hírlevelet. A kalauz és hat hónapnyi hírlevél ára



5550 forint.

Aki pedig úgy gondolja, hogy ezen túl is szeretné támogatni a 444 szerkesztőségét, és van rá

50 000 forintja,

annak a könyv és egyéves Jó hírlevél előfizetés mellé egy meghívót is küldünk egy vacsorára, ahol a 444 szerzői majd személyesen is köszönetet mondanak a nagylelkűségért.

Kérdésed van? A

jo@444.hu

címen mindenre válaszolunk.