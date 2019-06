Végre megállapították, mennyi időt kell a természetben töltenünk egy héten

A természetben töltött idő jót tesz az egészségnek. A közhelynek tűnő állítás valójában orvosilag igazolt tény, számos kutatás megállapította már, hogy milyen jótékony hatással van a szervezetünkre akár csak a közeli parkban töltött idő is. A vizsgálatok szerint ez csökkenti a stresszt, a vérnyomást, illetve az érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az asztma kockázatát és még szellemi egészségünknek is jót tesz. A természetben töltött idő konkrétan növeli várható élettartamunkat is.

Heti két óra egy közeli parkban már növeli a várható élettartamot.

A New York Times szerint az utóbbi időben a világ orvosai már receptre is felírják a természetjárást, annyira egyértelmű, hogy az jót tesz az egészségnek.

Most végre azt is sikerült megállapítani, hogy mi a természetben töltött idő hatásos adagja. A Scientific Reports nevű folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint hetente 120 perc. Vagyis elég heti két órát töltenünk a természetben, fák és virágok, rovarok és más állatok között, a madárcsicsergést, a levelek susogását hallgatva és a vonuló felhőket bámulva.

A Kutatók tanulmányukban hatalmas adatmennyiségből vonták le következtetéseiket, a Természetes Környezettel Való Kapcsolatot Monitorozó Felmérés 2014-2016 között, húszezer angol megkérdezésével végzett kutatás adatait dolgozták fel. A felmérésben résztvevőknek két éven át kellett rögzíteniük, hogy az adott héten mennyi időt töltöttek a természetben. Ez alapján jutottak arra a következtetésre, hogy akik legalább két órát töltöttek a szabadban, azok nem szimplán egészségesebbek voltak, de egészségesebbnek is érezték magukat azoknál, akik ennél kevesebbet.

Teljesen mindegy, hogy milyen gyakran, csak az számít, hogy összesen legalább heti két órát a zöldben legyünk. Fotó: Nana B Agyei / Flickr munkája, CC BY-NC 2.0

Az is egyértelművé vált, hogy heti egy-másfél természetben töltött órának már korántsem volt ilyen jelentős hatása. Ahogy az is, hogy ötnél több természetben órának se volt már számottevően jobb hatása az egészségre.

"Ami igazán lenyűgözött, hogy mindez a vizsgált emberek minden csoportjára igaz volt" - nyilatkozta a Timesnak Mathew P. White, az Exeteri Egyetem orvosi fakultásának környezetpszichológusa. "A két óra volt a határ a férfiaknál és a nőknél, az öregeknél és a fiataloknál, a különböző etnikumoknál, a gazdagoknál és a szegényeknél, még a hosszú betegségben szenvedőknél is" - mondta.

Mindezt az se befolyásolta, hogy ki milyen közel él a természethez, sem az, hogy milyen gyakran jár a természetben. Csak és kizárólag a természetben töltött idő tűnt meghatározónak. White szerint ebből az következik, hogy a természetben töltött időt egyszerűen be kell illeszteni az életmódunkba.

Azt egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy pontosan miért is lehet jótékony hatással a természetben töltött idő az egészségünkre. (Via The New York Times)