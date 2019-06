17 milliárd forintnyi közpénz jutott tavaly a Fradinak

A céges beszámolók után a civil szervezetek, köztük a Ferencvárosi Torna Club is közzétette 2018. évi beszámolóját. Ebből egyrészt kiderült, hogy a Fradi tavaly 130,8 millió forint veszteséget volt képes termelni, mert évi 5,8 milliárd forintos kiadásait nem fedezik a bevételei.

Szerencsére Magyarországon egy globálisan üzletileg is sikeres sportágban veszteségeket halmozó klubnak sincs miért aggódnia, az FTC költségvetését is bőven kiegészítették közpénzekből. Az Mfor számításai szerint az FTC csak a minisztériumoktól összesen 17,6 milliárd forint támogatást kapott, hogy mást ne mondjak, a most éppen a magyar tudományon spórolni akaró Innovációs és Technológiai Minisztérium szerény 1,2 milliárd forinttal támogatta a sportklubot.

Az Mfor részletekre bontva is beszámol, hogy honnan és mennyi pénzt kapott Kubatov Gábor Fidesz-alelnök sportklubja.