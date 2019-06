Egyet tippelhetnek, milyen időnk lesz?

Jó reggelt kívánok, az elmúlt napok kánikulája után hétfőn végre jött némi enyhülés, ennek jótékony hatása még hajnalban is érezhető volt, aktuálisan teljesen elviselhető a hőmérséklet, kicsit még hűvös is van tán.

Nem sokáig tart ez az enyheség, délelőtt az ország északi részén ugyan még csak 21-23 fokot, a délin már ekkor is 25-öt jósolnak, szórványos záporokkal, zivatarokkal. Az utóbbiak körzetében jégeső is előfordulhat, illetve a szél is felerősödhet.

A felmelegedés feltartóztathatatlanul folytatódik, délután már az ország hűvösebb részein is legalább 27, a déli és keleti részeken pedig akár 30 fokot is meghaladó hőmérsékletre számíthatunk, további heves záporokkal, zivatarokkal.