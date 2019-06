Fehér cápák árasztották el Massachussetts partvidékét

Bár Steven Spielberg klasszikusa, a Cápa is errefele játszódik, Massachussetts az Atlanti óceánba mélyen benyúlő félszigetén, Cape Codon bő nyolc évtizeden át nyugtuk volt a fürdőzőknek. 2018 előtt az utolsó feljegyzett halálos cápatámadás 1936-ban vol. Mígnem tavaly szeptemberben egy nagy fehér halálosan meg nem sebesítette a boogie boardozó, 26 éves Arthur Medicit.

Massachussetts az Egyesült Államok északi részén van. A terület ugyan hagyományosan is beleesik a fehér cápák táplálkozási helyébe, de azért délen jellemzőbbek voltak. Főleg azért, mert fő táplálékukat, a fókákat nagyon eredményesen pusztították a kontinenst benépesítő európai telepesek. 1972-ben aztán meghozták a tengeri élőlények védelméről szóló törvényt, az évtizedek óta tartó környezetvédő munka hatására pedig növekedésnek indult a fókapopuláció.

Ez bőséges táplálékot jelent a cápáknak, amelyek igy nyaranta a korábbinál nagyobb számban vándorolnak északra. Útjuk nyomában pedig sérüléseket hagynak, csak idén három cápatámadás történt már a keleti partvidék délibb vidékein.

Cape Cod cápatámadások szempontjából különösen veszélyes rész. A kutatók szerint a cápák valószínűleg a teljes északkeleti partvidék mentén bőven akadnak, de itt a földrajzi adottságok - a mélyen az óceánba benyúló, lapos földnyelv - olyan körülményeket teremtenek, amelyekben gyakoribb a cápa-ember találkozás.

A környéket ezért most figyelmeztető táblák és zászlók lepték el, hogy felhívják a fürdőzők figyelmét a fenyegető veszélyre. A stradnokat pedig ellátták olyan speciális elsősegély-dobozokkal, melyek segíthetnek a cápatámadás után erősen vérző sebesültek speciális ellátásában. Azt, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban elkötni a vérző sebeket, külön tanfolyamokon is oktatják a strandolóknak. (Via The Guardian)