Jövőre jöhet a Facebook saját pénze, a Libra

Kedden mutatta be a Facebook részletesebben, hogy hogyan tervezik bevezetni jövőre a saját digitális pénznemüket, a Librát.

A bejelentés szerint a felhasználók közvetlenul tudnak majd fizetni a Libra alkalmazásán keresztül, de akár a WhatsApp-on belül is. A tervek szerint az Uber és a Visa is el fogja fogadni a fizetési formát. A BBC cikke megjegyzi, hogy vannak kétkedők is, akik szerint kérdéses, hogy mennyire fogja tudni megvédeni a Facebook az emberek pénzét és adatait, illetve kérdéses az is, hogy mennyire lesz sérülékeny a pénznem.

A Facebook állítása szerint a Librát a többi szolgáltatástól függetlenül fogják menedzselni, és valós érték fog állni az árfolyama mögött. Ráadásul annyira egyszerű lesz vele fizetni, mint amikor egy üzenetet küld el az ember.

A Facebook messze nem az első techvállalat, amely belépett a fizetési piacra, korábban a Google, az Apple és a Samsung is elkezdte megvetni itt a lábát.

A vállalat közleménye szerint a jövő évtől kezdve a Facebook felületein lehet majd Librát vásárolni, és egy erre létrehozott digitális pénztárca, a Calibra fogja ezt tárolni nekünk. Ezzel közvetlenül fizethetünk majd a többi felhasználónak, a cél pedig az, hogy idővel egyre több szolgáltatást és üzletet vonjanak be. A tranzakciós költség az ígéretek szerint nagyon alacsony lesz.

A Facebook terve, hogy egy globális pénznemet hozzon létre, meglehetősen megalomán elképzelés, jegyzi meg a BBC elemzése, ugyanakkor a vállalat nagyon határozottan kiáll egyelőre az elképzelés mellett: mind a Facebook, mind a pénz jövőjét ebben látják.

A Libra sikerének egyik kulcsa az lehet majd, hogy hány helyen lehet használni. A Facebook azt ígéri, hogy a pénzt a Libra Szövetség fogja menedzselni, melybe rajtuk kívül más cégek és jótékonysági szervezetek is helyet kapnak majd. Jelenleg a tagok között van már a Mastercard, a PayPa, a Spotify, az Ebay, az Uber és a Vodafone.

A Facebook ezen kívül arra számít, hogy a Librával a devizapiacokon is lehet majd kereskedni.

A cég hivatalos indoklása szerint elsősorban annak az 1,7 milliárd felnőtt embernek akarnak segíteni világszerte, akinek nincs bankszámlája, és akiket ez előnytelenül érint, elsősorban a fejlődő országokban. Lehet azért persze sejteni, hogy a Facebook ennél is jobban szeretné megvetni a lábát a fejlett országok jól kereső rétegei között.

Ami mindenképp egy megoldandó kérdés lesz, hogy ugyan a Libra globális devizának lesz szánva, a használatát minden egyes ország saját pénzügyi felügyelete szabályozza majd. És például az Egyesült Államokban elvileg már zöld utat kapott a kezdeményezés, más jelentős piacokon, például Indiában egyelőre nem tudni még, hogy mi lesz a helyzet. Egy májusi beszámoló szerint egyelőre mindössze 12 pénzpiac áll készen a Libra fogadására.

A Facebook azt állítja, hogy a Libra árfolyamát több jelentős devizához, például a fonthoz, a dollárhoz, a jenhez és az euróhoz fogják kötni, ezzel érve el, hogy ne tudjon nagyon ingadozni az értéke.

Ezen kívül azt ígérik, hogy a Calibra ugyanazokat a hitelesítési és biztonsági eszközöket használja majd, mint a bankok és hitelkártyák, azaz a rendszer biztonságos lesz.