Kisbuszokkal takarták ki a Suzuki-gyárnál tiltakozó MSZP-s politikust

Írtunk arról kedd délelőtt, hogy az MSZP alelnöke, Komjáthi Imre az esztergomi Suzuki-gyár kerítéséhez láncolta magát, hogy így tiltakozzon a munkavállalókat érő 'jogtiprások' ellen, és közölte, addig nem hajlandó távozni, amíg nem tárgyalnak vele erről.

Az MSZP délután három után osztott meg egy videót, amin azt látni, hogy a műszakváltás idejére kisbuszokkal takarták ki Komjáthit. A politikusnak megpróbált vizet vinni párttársa, Nyakó István, de a feltöltött videó szerint őt egy biztonsági ember kitessékelte a területről. Nyakó közben azt kérdezte a biztonságiaktól, hogy ciki-e a tiltakozás a cégnek, és azért kellett-e kitakarni Komjáthit.

A videó végén egy szóváltás is látható a szocialisták, illetve a biztonságiak között, többek között a 'Nem szóltak még Felcsútról, hogy mi a dolgotok, kutyák?' mondat is elhangzik. (via 24.hu)