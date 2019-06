Dobrev Klára: Iszonyatosan nagy ambícióim vannak

16 százalékos eredményével a Demokratikus Koalíció (DK) okozta az EP-választás egyik legnagyobb meglepetését.

Dobrev Klára nyolc év után először vállalt politikai tisztséget a DK-ban.

Azt mondja, nem azért lett listavezető, mert Gyurcsány Ferenc felesége, hanem annak ellenére.



Felveszi a mandátumát Brüsszelben, de nem zárja ki, hogy 2022-re visszatér.

Húsz éve, 1998-tól 2000-ig, az első Fidesz-kormány idején még a Pénzügyminisztériumban dolgozott főosztályvezető-helyettesként. Mai szemmel érdekes lehetett.



1994-től dolgoztam a Pénzügyminisztériumba, utána GYES-re mentem, és épp a kormányváltás idején tértem vissza a munkába. Akkor még természetesnek hatott, hogy visszavesznek, de aztán gyorsan komoly konfliktusaim támadtak az pénzügyminiszter Járai Zsigmonddal, és közvetve Orbán Viktorral.

Ma már komikusnak hangozhat, de képzelje el a helyzetet, hogy költségvetési törvényt tárgyalunk 1998 decemberében, és a Fidesznek a bizottsági ülések utáni utolsó pillanatban jut az eszébe, hogy nem terveztek be elég pénzt autópályaépítésre. Az államháztartási törvény szerint ilyenkor már csak koherenciazavar miatt lehet beadni módosítót, nem lehet csak úgy pénzt pakolgatni. A kollégáimmal szóvá tettük ezt, amikor a sarokban egy cigarettázó fickó közbevágott: „Ne szakmázzatok már, bazmeg, ne szakmázzatok már!”.

Simicska Lajos utasított, és simán átléptek a törvényen. Már akkor így működtek a fiúk. Onnantól tudtam, hogy ez nem az a közigazgatási karrier, amit én magamnak elképzeltem.

Korábban Draskovics Tibor titkárságvezetője, aztán Medgyessy Péter kabinetfőnöke is volt, később az ALTUS Befektetési Rt. jogtanácsosa, majd vezérigazgatója lett, a DK alapítása óta mégsem volt aktív politikailag. Miért tért vissza februárban a politika első vonalába?

A DK 2011-es megalapítása óta is nagyon aktívan részt vettem a politikában: jártam az országot, interjúztam, kampányoltam, fórumokat tartottam, csak hivatalos pozíciót nem vállaltam a pártban. Tavaly április 8-án döntöttem úgy, hogy előrelépek egyet. Akkor sokan elveszítették a hitüket, nekem viszont az adta meg az utolsó lökést, hogy most kell beszállni a nagypolitikába.

Mégpedig azért, mert ami most történik a Fidesz és az Európai Parlament illetve a Néppárt között, választóvonalat mutat: Magyarország vagy végleg pária lesz Európában, és Orbán Viktor magával ránt bennünket, vagy meg tudjuk mutatni Európának, hogy ez az ország nem egyenlő a Fidesszel.

Akkor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölttel alig jutottak be a parlamentbe. 308 ezer szavazatot kaptak 70 százalékos részvétel mellett. Most májusban 557 ezret kaptak 43 százalékos részvétel mellett. Mi változott tavaly óta azt leszámítva, hogy ön lett a párt arca a férje helyett?

Tavaly a DK volt az egyetlen párt, amelyik 63 helyen visszalépett az összefogásért, hatalmas áldozatot hoztunk, hiszen ennyi helyen nem indítottunk jelöltet. Utána nagyon felpörgött a Fidesz nemzetközi uszító kampánya, amivel szemben viszont a DK adta a legegyértelműbb víziót. Az egész kampány két világkép ütközéséről szólt: egyik oldalon Orbán nacionalista nemzetek Európa-képe, meggyengült intézményekkel, a másikon a mi Európai Egyesült Államok-víziónk. Más ellenzéki pártokkal szemben mi nem maszatoltunk, világossá tettük a téteket és az oldalakat.

Kívülről nézve inkább azon múlt, hogy Ön a listavezető, és nem a népszerűtlenségi listák örök rekordere, Gyurcsány Ferenc.

Akkor rosszul látja. A választók tudják, hogy ki a DK elnöke. A Fidesszel szembenálló világban Gyurcsány elfogadottsága lényegében megegyezik a többi ellenzéki vezető támogatottságával, nézze meg a közvéleménykutatásokat. A fideszesek szemében persze az ördög, de mi büszkék vagyunk erre, mert valóban ő a legkérlelhetetlenebb velük szemben.

Természetesen remélem, hogy oka a jó eredménynek az én személyem is, és hogy hitelesen tudtam képviselni a programunkat, hisz másképp nem választott volna listavezetőjének a párt.

Számíthatott az is, hogy úgy döntöttünk, szemben például az MSZP-vel, hogy csak olyan jelölteket állítunk, akik ténylegesen ki is mennek Brüsszelbe.

Viszonylag ritka demokratikus díszletek közt, hogy az elnök felesége vezeti egy párt EP-listáját.



Beszéljünk őszintén! Nem azért lettem listavezető, mert Gyurcsány felesége vagyok, hanem annak ellenére. A politikai aktivitásom miatt hosszú évek óta kapacitált ez a politikai közösség, hogy vállaljak formális szerepet a DK-ban. Mindig is úgy éreztem, hogy az én politikai aktivitásom elegendő - és azzal, hogy járom az országot, hogy az Altus ügyeiben bíróságon és a nyilvánosságban kiállok az igazunkért, én megteszem a magamét. Csak közben tönkretették a hazámat. Már nem maradt ok kényeskedni. Be kellett állni küzdeni.

Azzal, hogy kihúzta a pártot a mélyből, és a DK az ellenzék egyik vezető ereje lett, logikus következő lépés lehetne, hogy elindul a pártelnökségért. Tervezi?

Menjünk sorjában! A DK-t nem kellett kihúzni a mélyből, és amit most elértünk, az közös siker. Ahogy nem igaz, hogy a DK egyenlő Gyurcsány Ferenccel, épp úgy nem igaz, hogy most én tettem csodát. A DK érte el a 16 százalékot, nem én. Az én dolgom ezután az, hogy az Európai Parlamentben küzdjek Magyarországért.

Miután a belpolitikát a Fidesz kiüresítette, Brüsszel és Strasbourg maradt meg a politika legfontosabb színpadának, és a következő öt évben a magyar ellenzéki EP-képviselőn múlik, hogy benn tudjuk-e tartani az országot az unióban. Ehhez nagyon nagy ambíció kell.

Szeptembertől Finnország veszi át a soros elnökséget. A héten tárgyaltam az egyik delegációvezetővel, aki elmondta, hogy nekik a jogállami ügyek és a 7-es cikkely szerinti eljárás prioritás lesz. Ezek után a mi célunk az, hogy úgy helyezzük nyomás alá a kormányt, és kényszerítsünk ki változást, hogy közben annak az ország nem szenvedi kárát. A szavazati jogunkról, a tagságunkról, a támogatások, az Erasmus-programokról egyaránt szó van.

Akkor elindulna adott esetben elnöknek?

A képzelőerőmet arra használom, hogy Magyarországot ne engedjem, hogy Orbán kihúzza Európából, és elveszítsük miatta a támogatásainkat. Ne becsülje le ezt az ambíciót, ennél fontosabb feladat alig van.



Hogy lehet úgy nyomás alá helyezni a kormányt, hogy azzal ne az ország járjon rosszul?

Van itt egy alapvető félreértés: nem önmagában az európai politikusoknak, hanem az európai választópolgároknak van tele a hócipője azzal, hogy az adójukból magyar oligarchák és az Orbán-család vagyonát pénzelik, miközben ők lázítanak az Unióval szemben.

Magyarországot akarjuk jobbá tenni, nem pedig a fideszes világot gazdagítani. Azt szeretnénk például, hogy egyes európai intézmények közvetlenül nyújtsanak támogatásokat civil szervezeteknek, kutatószervezeteknek, önkormányzatoknak, vagy vállalkozásoknak. A mostani kormány az európai pénzekkel jutalmaz, zsarol, klientúrát épít. Ezért azon dolgozunk, hogy a Magyarországnak járó támogatások egyre nagyobb részéről ne Budapesten döntsenek.

A 7-es cikkely szerinti eljárás mindenki számára új helyzetet fog teremteni, és ennek az új helyzetnek kell kialakítani a játékszabályait. Nem az a cél, hogy az unió elveszítsen bennünket, hanem hogy úgy lépjen fel a diktatórikus kormányával szemben, hogy közben az állampolgárok ettől nem szenvednek hiányt.

Melyik frakcióba ül be végül a DK?

A szocialisták és demokraták frakciójában folytatjuk, ahol eddig is voltunk. Guy Verhofstadt liberális frakcióvezető a választás éjszakáján felhívta Gyurcsány Ferencet, és találkozót kért tőle. Meghallgattuk őket is, de a mi programunkhoz, a számunkra fontos értékekhez közelebb van a szociáldemokrata frakció.

Mi döntötte el ezt a kérdést?

Legfontosabb számunkra a szociális Európa ügye: az európai minimálbér, a nyugdíjminimum, az európai egészségügyi minimum, családi pótlék, a szociális segélyek harmonizálása és a közös európai szakszervezetek támogatása. Ezt a szocialisták és demokraták képviselik legerősebben; hozzáteszem, más pártcsaládokban is jelen van a téma, múlt héten egy interjúban épp Angela Merkel beszélt az európai minimálbér kérdéséről. A második fontos ügyünk az Európai Egyesült Államok koncepciója, azaz az egyre integránsabb, föderálisabb unió megteremtése - ebben nincs akkora különbség a liberálisok és a szocialisták között. A harmadik, számunkra fontos ügy, a környezetvédelem, a klímaváltozás kérdésében viszont azt gondoljuk, hogy a piacpárti liberálisok a mi ízlésünknél több kompromisszumot fognak kötni a következő években.

Kálmán Olga hogyan került a képbe alig néhány nappal EP-választás után?

Sokat beszélgettünk Kálmán Olgával az elmúlt időszakban, és büszke vagyok, hogy az én, és a DK jó szereplése győzte meg arról, hogy van értelme beszállni a politikába, hogy vállaljon politikai szerepet, és legyen főpolgármester-jelölt. Hozzám hasonlóan őt is hosszú évek óta kérlelik ellenzéki politikusok és szervezetek, hogy vállaljon közéleti posztot.

Ezek szerint már az EP-kampány alatt már győzködték, hogy legyen ő a főpolgármester-jelölt.

Sokkal régebb óta beszélgettünk erről. Ez már korábban kezdődött, és nem kötődött sokáig pozícióhoz sem. A pártfórumokon és a Facebookon is rengeteg olyan „Olga for president” hangulatú üzenetet kaptunk és kapott ő is, ami alapján látszott, hogy nagy igény van az ő személyére.

Nem becsülném alá ennek a jelentőségét. A Fidesz karaktergyilkolászással rengeteg embert eltántorít attól, hogy részt vegyen a politikában, akár csak felszólaljon egy tüntetésen, legyen az az Akadémia mellett, vagy a Nagy Imre-szobor eltávolítása ellen. Ezért ha valamit meg kell mutatni - és nem csak Budapesten, hanem vidéken is -, akkor az az, hogy érdemes beszállni a politikába.

De ez nem a szavazók megtévesztése? A terméket továbbra is Gyurcsány Ferenc készíti, a népszerűbb női jelöltek pedig átcsomagolják azt, feladattól függetlenül.

A politika komoly dolog, nem érdemes egy gegért butaságot beszélni. A választó meg nem egyszerű politikai reklámfogyasztó szerintünk. Az a természetes, hogy valamely párt elnöke a nemzeti választás listáját vezeti, és a párt mást jelöl az EP lista élére, vagy a főváros vezetésére. Vagy a Fidesznél nem így van? Az a természetellenes, ha valaki minden pozícióért indul. Bár ilyet is látok Magyarországon.

Ön szerint van esélye a DK-nak 2022-ben egyedül leváltani a kormányt vagy inkább összefogva?

Mi mindig a széles együttműködés hívei voltunk.

Csak mert miközben a DK az összefogásról beszél, egy jobb részeredmény után három nappal meggondolja magát, és kihátrál az addig támogatott jelölt mögül. Miért hinne az ellenzéki oldalon ezek után a DK-nak bárki is?

Az írásos megállapodás arról szólt, hogy az első körben Karácsonyt támogatjuk, amikor az MSZP még Horváth Csabát támogatta. A második fordulóra viszont jelentkeztek jó jelöltek, amit szerintem üdvözölni kell, mert lehetőséget, friss levegőt, vitát teremt. Mi minden megállapodást betartottunk.

Futballhasonlattal élve, amikor elkezdek nézni egy tornát, az elején szurkolok valakinek, de nem tudom, hogy bejut-e a döntőbe, és hogy ott is neki fogok-e szurkolni. Lehetett érezni, hogy leült a hangulat, viszont az EP-választás egy új hangulatot teremtett. Ezért én örültem, amikor a Momentum bejelentette a saját jelöltjét. A most kialakult helyzet egy olyan politikai kultúrát mutat, ami a kormányoldalon nincs meg. Végre három jó jelöltünk van. Örüljünk a versenynek.

A DK vezetését nehéz volna állandó és kiélezett versennyel jellemezni. El tudja képzelni, hogy egyszer ne Gyurcsány Ferenc legyen a DK elnöke?

A DK-ban vannak mérsékelt konzervatívok, liberálisok, akár volt SZDSZ-esek is, és köztük nagy-nagy, perzselő viták zajlanak arról, hogy mi vinne bennünket előre. Órákig zajló vita volt arról a kampány előtt például, hogy milyen formában, mekkora nyíltsággal képviseljük az Európai Egyesült Államok koncepcióját. A döntések is közösek. Az csak Orbán Viktor felfogása, hogy neki kell minden döntést meghoznia a Nyugati felüljáró sorsától kezdve a magyar válogatott kapusának cseréjéig.

De az elnököt így-is úgy-is Gyurcsány Ferencnek hívják majd.

Az az elnök, akit a DK kongresszusa megválaszt.

Ön szerint a városvezetés nem egy szakma, nem szükséges hozzá tapasztalat? Ha jól értem, néhány nap alatt döntötték el, hogy Kálmán Olga erre, vagy erre is alkalmas.

Rosszul értette. Tarlós István mérnökből lett polgármester, Demszky Gábor sem vezetett azelőtt várost, hogy főpolgármester lett volna, de Karácsony Gergely is úgy lett Zugló polgármestere, hogy előtte még csak képviselője se volt a kerületnek.

Budapest főpolgármesterének meg kell szerveznie a budapestiek politikai közösségét, hogy a budapestiek érdekében erővel is szembe tudjunk szállni Orbánnal, ehhez erő, elszántság kell, nem simulékonyság. A városvezetés több, mint egy szakma, emberi, vezetői alkalmasság, bölcsesség, arányérzék, közéleti érzékenység és tisztesség.

A 2022-es miniszterelnök-jelöltséget elvállalná?

Ugyanazt tudom mondani, mint az interjú elején: iszonyatosan nagyok a politikai ambícióim, de ezek egyelőre az Európai Parlamenthez kötődnek. A következő 20-25 évünk a tét. Többet lehet most tenni az elkövetkező néhány évben Európában Magyarországért, mint idehaza. A többire térjünk vissza később.

A képviselők június 24-én veszik át a mandátumaikat. Mik az első hetek ambíciói?

Ami az uniót illeti, egyelőre minden a bizottsági elnöki posztról, és az Európai Parlament elnöki posztjáról szól. A koalíciós tárgyalások nem csak a parlamenti, hanem tagállami szinten is zajlanak, úgyhogy ennek a végeredménye még nem látszik. A Bizottság elnökéről első körben a miniszterelnökök és az elnökök döntenek. Mi Frans Timmermans jelölését támogatjuk Bizottsági elnöki posztra.

Neki nem sok esélye van. Milyen fontos feladata van még a parlament megalakulása előtt?

Az Európai Tanácsban többségben vannak a baloldaliak és a liberálisok, úgyhogy nincs még lefutva ez az ügy. Konszenzusra kell jutnunk, amit mi kifejezetten üdvözlünk. Nagyon nem értek egyet azzal, amikor a kormány arról beszél, hogy mivel nincs egység, gyengülnek az európai intézmények. A vita és a kompromisszum viszi előre Európát.

A Néppárt, úgy tűnik, hogy 9 év alvás után rájött arra, hogy mindaz amit a Fidesz képvisel, az összeegyeztethetetlen a kereszténydemokrácia értékeivel Európában. A fideszeseknek nem is engedték, akárhogy próbálja is ezt elkenni Orbán, hogy bármilyen tisztséget vállaljanak a néppárti frakcióban.

Az volna a tisztességes ebben az esetben a Néppárt részéről, ha nem jelölnek fideszeseket Európai Parlamenti tisztségekbe, bizottsági pozíciókba, parlamenti alelnöknek sem. A Fidesz bejelentette, hogy a külügyi bizottság elnöki posztját szeretné megszerezni az EP-ben, ami az egyik legfontosabb pozíció az EP-ben, amely megjeleníti a közösséget a kontinensen kívül is. Elfogadhatatlan, hogy egy putyinista, kínai lobbiérdekeknek aláfekvő, az európai egységet folyamatosan gyengítő kormány képviselője vegye át ezt a posztot.

A következő hetekben ezért végigjárjuk a döntéshozókat, hogy ne rúgják fel elveiket, és ne támogassák a Fidesz pozíciófoglalásait a parlamentben.