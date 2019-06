Letartóztattak egy embert a másfél hónapja eltűnt vállalkozó ügyében

A Bors információ szerint letartóztattak egy embert a luxusautókkal foglalkozó maglódi vállalkozó 41 nappal ezelőtti eltűnése miatt. Pintér Gyula az autójával és a kutyájával együtt tűnt el, a kutyát Szlovákiában megtalálták, illetve a kocsi is valahogyan visszakerült a vállalkozó udvarára.

A vállalkozó lekhelyétől nem messze egy férfi. L. földjeit is átfésülte a rendőrség a nyomozás során.

A most letartóztatott L. a Bors szerint a Pintér eltűnése előtt egy órán át beszélt telefonon a vállalkozóval, és biciklivel érkezve személyesen is kereste. L. egy Pintér házához közeli tanyán él, ezt az ingatlant most lezárta a rendőrség. (via Index)